Cumhurbaşkanlığı Duyurdu, Bankalardan 0.49 Faizli İhtiyaç, Destek Kredileri Verilecek, Kampanya Başlıyor

Son Dakika: Cumhurbaşkanlığından duyuru yapıldı. Bankalardan artık 0.49 faizli kredi alınacak. Bu verilecek kredileri hangi bankalar verecek merak ediliyor. İhtiyaç kredisi alacak kişiler, banka kredi politikalarına uygun olması durumunda, 0.49 faizli kredi lerini hesaplarına hemen atabilecek. Devlet destekli olarak verilen bu kredilerde, 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kredi verilecek. Bankalar ise şu anda Ziraat Bankası ve Vakıfbank olarak biliniyor. Eylül ayı itibariyle başlayacak olan ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyenlerin başvuru şartları da belli oldu.

0.49 faizli kredilerin şartları belli oldu, kimler alabilecek?

0.49 faiz oranları kredileri alabilmeniz için bazı şartlara uygun olmak gerekiyor. Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden verilen bu destek kredisinde ihtiyaç sahibi olan kişiler, emekli, esnaf veya çalışan olması gerekli. Ayrıca 0.49 faizli krediler 20.000 TL'ye kadar verileceği için bankalar bu destek kredilerinde, müşterilerine anında onay imkanı sunacak. Bu yüzden, çalışan kişiler en az 3 ve 6 ay arasında bir sigortasının olması, esnaf olan kişilerin en az 2 yıllık vergi levhası olması, emekli olan kişilerin ise bu iki bankadan birisinden emekli maaşı alması gerekiyor. Emekli maaşınızı başka bankalardan alıyorsanız, onay alamazsınız. Ayrıca banka kredi notu, kredi sicili durumunuza göre de onay verecek. Daha önce bankalarda kredi kullanan kişiler, düzenli ödemeler yaptıysa, Ziraat Bankası ve Vakıfbank arasında istediği bankayı seçerek, başvurusunu yapabilecek.

0.49 faizli kredi başvurusu yapma yöntemleri

0.49 faizli kredilerde banka müşterilerine internet üzerinden başvuru imkanı sağlayacak. Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden 0.49 faizli kredi almak istiyorsanız, başvuru yapacağınız bankanın resmi internet sitesine girerek, buradan başvuru formunu doldurmanız gerekiyor. 0.49 faizli kredilerde, müşterilerine uygun kredi kullanacak kişiler, başvuru formunu doldurduktan sonra, hemen sonuç alacak. Onay aldığınızda bu kredileri kullanabilirsiniz.

Bankalar ayrıca kredilerini kullanacak olan kişilere, internet bankacılığı üzerinden de onay verecek. Bankanın hesabı üzerinden alacağınız internet bankacılığı şifresi ile birlikte, kredilerinizi hemen kullanabileceğiniz bir sistem geliştirildi. Bu sistem ile birlikte, 0.49 faizli kredi başvurusunu online mobil uygulama üzerinden yapabileceksiniz. Bu şekilde onaylanan kredi hesabınıza hemen yatacak...