Cumhurbaşkanından Konut Paketi Açıklaması! Başvuru İçin Gerekli Şartlar Belirlendi

Önce gün yapılan kabine toplantısında önemli kararlar çıktı. Önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 yıl vadeye dayanan yüzde 0,99 oranlı konut kredisinin müjdesini verdi. Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamaların ardından konut kredisi ile ilgili araştırmalar arttı.

Kabine toplantısından sonra açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sevindirici haberler paylaştı. 10 yıllık vadeli yüzde 0,99 faiz oranlı konut kredisini vatandaşlarla paylaştı. Cumhurbaşkanı yapmış olduğu açıklamalardan sonra, kredi ile ilgili araştırmalar arttı. Konut kredisinde 3 ayrı paket devreye girecek. Birinci el satın almalarda 10 yıllık vade seçeneğinin yanı sıra 0,99 faiz oranlarının uygulanması düşünülüyor. Peki, konut kredisine kimler başvurabilecek? Başvuruda aranan şartlar nelerdir? Detayları haberin içeriğinde...

Vatandaşlara 3 Ayrı Paket İmkân

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan vatandaşlara sevindirici müjde geldi. Konut kredileri hakkında yeni paketler gündemde. Konut kredisi için 3 ayrı paketin vatandaşa sunulacağını ifade eden Cumhurbaşkanı “yakın zamanda yaşanan konut fiyatlarındaki fahiş yükselişler, konut üretiminde yavaşlamaya ve fiyatların artmasına neden oldu. Vatandaşlarımızı bu olumsuz dalgalanmalardan koruma adı altında bir dizi tedbirler almaya karar verdik.” İfadelerini kullandı.

Başvuru Aranan Şartlar Neler?



Konut almayı düşünün vatandaşlar için 3 ayrı paket hazırladıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birinci paket ilk defa konut sahibi olmak isteyenler için geçerli. 2 milyon liraya kadar birinci el satımlarda 10 yıllık vade tanınacak ve faiz oranı olarak 0,99 uygulanacak. İkinci pakette ise konut değerinin yarısı temel alınarak 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılmış olan döviz hesaplarının bozdurulması veya fiziki olarak altınların merkez bankasına satılarak bu paketten yararlandırılması geçerli olacak. Paketteki amaç döviz ve altın varlılarının Türk Lirasına dönüşümünü sağlamak.

Son pakette ise inşaat sektörü ile ilgili olarak Mayıs ayı başında asgari yüzde 40 kadar tamamlanmış ve asgari yüzde 50 si satılmamış olan inşaat projelerinin bitirilmesi amaçlı olacak. Bu amaç ile 20 milyar lira kaynak ayrıldı. Konut fiyatların bir yıl süre ile internet sitelerinde sabit tutma sözüne karşılık 36 ay vadeli finansman sağlanması söz konusu. Bu sayede inşaat halinde bulunan projeleri hızla tamamlamak ve konut arzında fiyat dengelemesi gerçekleştirmek amaçlanıyor.