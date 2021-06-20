Cumhurbaşkanı Yarın Duyuru Yapacak, Bankalar Hazır Bekliyor, Borç Kapatma Kredileri Başlıyor

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, pandemi döneminde vatandaşlara destek olmak için yeni bir duyuru paylaşacak. Pandemi sebebiyle kredi ödemelerini sıkıntılı yapan veya yapamayan kişilerin, bankalardan tekrardan düşük faizli kredi çekerek, uzun vadelere tüm borçları bölünecek. Bu şekilde vatandaşın rahat bir nefes alması sağlanacak. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak duyuru, resmiyete girince kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden bu borç kapatma kredileri alınabilecek.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan yapacağı duyuruda 50000 TL'ye kadar olan ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarını ödemekte zorluk çeken kişilerin bu kredileri alacağını söyleyecek. Sizlerde banka borçlarınız yüzünden sıkıntı yaşıyorsanız, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden verilecek bu kredileri kullanabilir, 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak kredilerinizi hemen hesaba atabilirsiniz. Bu krediler sadece borçları kapatmak için verilecektir. Borçları kapatmak için banka sizden IBAN numarası isteyecek ve onaylanan kredi banka IBAN numaranıza giderek, kredi kapatma olarak gönderilecektir. Bu kredilerde elinize ayrıca para verilmez.

Kredi Başvurusu Başlıyor

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak açıklama sonrasında, kredi başvurusu başlayacak. Kredi başvurusu yapmak isteyenler, bankanın belirlediği şartlar dahilinde, hemen diğer bankadaki borçlar da hesaplanarak 50000 TL'ye kadar devlet destekli bu kredileri kullanabilecekler. Borç kapatma kredisi kullanacak olan kişiler, güncel olan banka borçları için bu krediyi alabilirler. Borcunu ödemediğiniz için eğer, icralık, avukatlık olduysanız, banka tarafından kara listede olduğunuz için kredi alamazsınız. Banka güncel borcunuz olan ve 1 ay gecikmede olan kredi, kredi kartı borçları için bu kredileri vermektedir.

Ayrıca, kredi kullanacak kişiler, konut ve taşıt kredisi gibi kredileri de kapatmak istiyorsa, bu kredileri alamayacaklardır. Taşıt ve konut kredileri teminatlı kredi olduğu için bankalar bu krediler için işlem yapmayacak.

Başvuru Nasıl Yapılacak?

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanacak olan bu destek kredileri için başvurular sadece banka şubelerinden yapılacak. İnternet üzerinden yapacağınız başvurularda olumsuz yanıt alacaksınız. Banka şubesi üzerinden kimlik, gelir belgesi ile başvuru yapacak, daha sonra olan borçlarınızı bankaya söyleyecek ve banka şubesinden manuel olarak giriş yaparak kredi kullanacaksınız. Başvuru yaptığınızda tüm banka borçları hesaplanacaktır. Kredi borçlarını ödemek istemiyorum sadece kredi kartı borcumu kapatmak istemiyorum derseniz, onay alamazsınız. Tüm borçları kapatmayı kabul ediyorsanız, başvuru yapabilirsiniz.

36 Ay Vade, 3 Ay Erteleme Olacak

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden verilen bu kredilerde 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturacaksınız. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank borç kapatma kredisi ayrıca bankanın belirlediği 3 ay ertelemeli kredi seçenekleri ile sizlere sunulacaktır. 3 ay erteleme yaparak, 90 gün ödeme yapmadan rahat bir nefes alabilir, ödeme zamanına kadar da finans dengenizi kurabilirsiniz. Banka ayrıca kredi başvurusu yapacak olan kişilere, 3 ayda bir ödemeli, 2 ayda bir ödemeli kredi imkanları da sunmaktadır.