Cumhurbaşkanı Yapılacak Ödemeleri Tek Tek Açıklamaya Başladı! T.C. Kimlik Üzerinden 1.800 TL Ödeme Yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından vatandaşlara önemli bir duyuru yapıldı. T.C. kimlikleri ile başvuru yapan kişilere özel olarak 1.800 TL'ye kadar ödeme yapılacak.

Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan özel ödemelerin duyurusunu yaptı, bu duyuru ise son dakika haberi olarak paylaşıldı. Vatandaşların yararlandığı destek ödemelerine yönelik güncel gelişmeler duyuruldu. Bu ödemelerden haberdar olmayan vatandaşların sayısı oldukça fazladır. Kimliklerle başvuru yaparak devlet desteği kapsamında tam 16 kalem yardımdan faydalanmak mümkündür. Bu yardımlar ise tamamen ihtiyaç sahibi vatandaşlara özel olarak ödenmektedir. Devlet pandemi sürecinde de verdiği yardımlara ara vermeden devam etmektedir.

Vatandaşlar devlet tarafından yapılan bu ödemeler ile biraz olsun nefes alabiliyor. Bu ödemelerden haberi olmayan vatandaşlar ise sıkıntıda olmalarına rağmen başvuru yapmayabiliyor. Devlet destek ödeme kalemlerine yapılacak olan başvurular çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor, sosyal yardımlardan da faydalanılabiliyor. Bir yıl içinde çeşitli dönemlerde ve de aylık olarak yapılan ödemeler için başvuru şartı vardır. Destek ödemeleri ile ilgili bilgi almak için ise Alo 144 numarası üzerinden bilgi almak mümkündür. Ayrıca alabileceğiniz desteklerin bilgisini öğrenebileceğiniz gibi sosyal yardımlaşma ve dayanışma dernekleri üzerinden de başvuruları yapabilirsiniz.

Bu destek kalemleri arasında olan engelli maaş ödemesini almak isteyen vatandaşlar, zamlı olarak alacaklardır. %60 oranı ile %70 oranında engeli bulunan vatandaşlar bu maaştan faydalanabilmektedir. Ayrıca engelli kişilere bakım yapan vatandaşlara da bakım parası alabilmektedir.

Evinde hasta ya da yaşlı kişilerin bakımını üstlenen kişilere de devlet tarafından yapılan bir ödeme vardır. Evde bakım maaşı veya evde bakım parası olarak da bilinen ödeme ile aylık ay da maaş gibi ödeme yapılmaktadır. Engelli ve de yaşlı bakım maaşı zamlı olarak yatırılmaktadır. Son zam oranları ile yapılan zam yüzde 8,85’lik oran ile gerçekleşmiştir. Söz konusu bu zam oranı 140 liralık bir artış ile evde bakım aylığı 1.797 TL olmuştur.

Devlet desteği kapsamında verilebilecek başka bir aylık daha vardır. Yetiştirme yurdu veya huzurevi gibi kuruluşlarda kalan vatandaşlar da ödeme alabilmektedir. Yaşlılar için yapılan ödeme 303 TL, 6-12 yaş arası engelli çocuklar için 120 TL, 13-18 yaş arası engelli çocuklar için 181 TL, 18 yaş üstü engellilere 243 TL ödenmektedir.