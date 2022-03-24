Cumhurbaşkanı ve Bahçeli Duyurdu! Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Son Durum Nedir EYT Yasası Çıkar Mı? Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile alakalı son durum, bu yasaya takılan vatandaşlar tarafından merak edilmeye devam ediliyor. Prim gün sayılarını doldurdukları halde emeklilik için yaş haddini bekleyen vatandaşlar, ile ilgili hükümet tarafından yapılacak bir çalışmanın olup olmadığını merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in, bu sene yani 2022 senesi içerisinde EYT ile alakalı çalışmalarının yapılacağı, hesaplama işlemlerinin düzenleneceği şeklindeki açıklamalarda bulunmasının sonrasında EYT ne zaman çıkacak? Sorusunun cevabı son dönemlerde araştırılmaya başlandı.

EYT’De Son Durum Nedir, EYT Yasası Çıkacak Mı?

Emeklilikte yaşa takılanlar çalışmasının masaya yatırılması milyonlarca vatandaşı heyecanlandırdı. Emeklilik yaşının aşağı yönlü bir şekilde değiştirilmesi açısından şimdi ise yıpranma hakkı tartışmaya açıldı. Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, EYT’li çalışmalarını hesaplamaya ve bunun hazineye ne kadara mal olacağını şimdiden hesaplamaya başlamıştı. Emeklilikte yaşa takılanlarda yeni geliştirilen formül, maaş kesintili bir erken emeklilik kapısını açacak. Fakat masaya yeni bir alternatif daha eklendi: kısmi emeklilik ile süre tamamlanması alternatiflerinin yanında aynı zamanda bazı meslek grupları açısından yapılanma seçenekleri de masaya yatırıldı.

EYT’De Kısmı Emeklilik Nedir?

Kısmi emeklilik ile beraber 3600 prim gün sayısını tamamlayan kadın vatandaşların 50 yaşında, erkek vatandaşların ise 55 yaşında emekliliğe hak kazanmasının önü açılmaya çalışılacak. Sürenin tamamlanması ile beraber kadınlarda 7200, erkeklerde ise 9000 gün sigortalılık gününü yerine getirenlerin yaş kısıtlamasına bakılmadan emekli edilmesi söz konusu olacak.