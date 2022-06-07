Cumhurbaşkanı Üzücü Haberi Verdi! Temmuz'da Zam Bekleyenlere Kötü Haber

Asgari Ücrete Zam Gelecek Mi? Mayıs Enflasyonu 24 Yılın Zirvesine Çıktı! Peki Şimdi Ne Olacak? Türkiye İstatistik Kurumu mayıs ayına yönelik enflasyon verilerini dün yani 3 Haziran Cuma günü açıkladı. Açıklanan bu verilere göre yıllık tüketici enflasyonu %73.50 olurken 1998 Ekim tarihinden itibaren en yüksek seviyeye çıktı. Bu durumun ise asgari ücrete yeni bir zam getirip getirmeyeceğini akıllara getirdi. Detaylar ve çok daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

1 Ocak tarihinde %50 zam alan asgari ücretlilerin zammının %40'ı neredeyse eridi. Ceplerinde yalnızca 'u kaldı. Böyle bir durumda asgari ücret komisyonu haziran ayı içerisinde toplantı yaparsa asgari ücrete ara dönem zammı ne kadar olacak? Uzmanlara göre asgari ücret diye yapılacak olan zamda yılbaşında verilen %50 ve şu an açısından 6 aylık enflasyon rakamlarına bakıldığında tüketici fiyat endeksine baktığımızda ise %73 seviyelerinde olduğu görülüyor ve böylece %23 enflasyon farkının asgari ücretliye yansıtılması daha da doğru olacaktır şeklinde açıklıyorlar.

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Uzmanlar, toplu sözleşme koşulları gereğince 2022 senesinin ilk 6 aylık dönemi içerisinde yüzde 7.5'lik enflasyon zamları olduğunu ve toplu sözleşmeden kaynaklı olduğunu söylüyor. Bir de bunun üzerinde enflasyon farkı eklenince Bu da %28 seviyelerine çıkıyor dedi.