Cumhurbaşkanı TEK TEK Açıkladı! Emekliye ve Çalışana Verilecek Yeni Ödemeler Ay Sonuna Kadar Devam...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamu bankaları aracılığı ile birlikte başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada nakit kredi kullanacak olan kişilere belirtilen şartlar dahilinde ihtiyaç kredileri istedikleri zaman hesaplarına yatırılarak kullandırılacaktır. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank gibi kamu bankaları üzerinden verilecek ve emekli olan kişiler ile birlikte sigortalı olarak çalışan vatandaşlara ödenecek olan bu nakit kampanyalarından faydalanmak isteyen vatandaşlara belirtilen politikalara uygun olmaları durumunda aynı gün içinde hızlı bir şekilde kredi işlemleri gerçekleştirilmektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapmış oldukları bu kampanyalarda özellikle kredi kullanacak olan kişilerin devlet destekli olarak alacakları tüm ödemelerde 100 BİN TL kadar 24 ay vadeli kredi ödeme tablosu oluştururken, 50000 TL'ye kadar kullanacağınız tüm kredilerde ise 36 ay vadeli olarak işlem yaparak sizlere kredi imkanı sağlar.

BAŞVURU YAPMAK KOLAY!

Devlet destekli Ziraat Bankası Vakıfbank, Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan tüm vatandaşlar nakit ihtiyacı olmaları durumunda şartlara uygun olarak kredi işlemlerine hemen aynı gün içinde yapabilecekleri bir başvuru imkanı sağlanıyor. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden nakit ihtiyacı olan vatandaşların emekli olmaları durumunda emekli maaşlarını bu bankalar üzerinden alması gerekmektedir.

50000 TL'ye kadar kullanacağınız ihtiyaç kredilerinden, nakit ihtiyacı olan vatandaşlara 90 gün ertelemeli olarak işlem yapacak olan Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, 50000 TL kredi gelir belgesiz, masrafsız ve düşük faiz oranları ile birlikte vatandaşlar ödemektedir. Kredi kullanacak olan vatandaşların sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda ise banka bu kişilere son işyerlerinde 6 aydır sigortalı olarak çalışıyor olmasını istemektedir. Sigortalı olarak bir işyerinde çalışıyorsanız ve yüksek limitli kredi kullanıp diğer bankadaki olan borçlarınızı da kapatmak istiyorsanız, şubelere gitmeden işlemlerinizi yapabilmeniz için öncelikli olarak bankaların resmi internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu doldurarak ön onay almanız gerekiyor.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'ın resmi internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvurusunu gerçekleştirebilir ve onaylanan krediler hesaplarınıza yatırarak hemen ödeyebilirsiniz.