Cumhurbaşkanı Tarafından Asgari Ücret Açıklaması Geldi! Temmuz’da Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? Son günlerde, sigortalı olarak çalışan insanların ekonomik ve satın alma güçleri açısından yaşadıkları sıkıntıların nereye kadar gideceği oldukça büyük bir merak konusudur. Yalnızca asgari ücretli olarak çalışan kişiler değil emekli ve memur olarak çalışan kişilerde enflasyon oranları ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle oldukça büyük bir ekonomik daralma sürecinden geçmektedir. Yıllık enflasyon oranının %70 seviyelerinin üzerine çıkması nedeniyle zaten geçim de çok ciddi derecede sorun yaşayan asgari ücretle çalışanlar, kazandıkları paranın büyük bir kısmını yalnızca zorunlu giderlerin harcamakta ve çok büyük bir borç kıskacından içerisine zorunlu olarak düşmektedir.

Durum böyle olunca ülkedeki bütün gözler memur ve emeklilere enflasyon farkı için yapılacak olan ikinci zam uygulamasının asgari ücretle çalışan içinde yapılıp yapılmayacağına yönelik iktidar cephesine çevirmektedir.

Özellikle Nisan ayı içerisinde TÜİK tarafından yapılan enflasyon oranları rakamlarının açıklanması sonrasında bu enflasyon oranlarının asgari ücretli ve sözleşmeli olarak çalışan kişilerin bütçelerinde ne gibi bir durum meydana getirince oldukça büyük bir tartışma konusu haline gelmiştir. Bu nedenle altı aylık ortalama enflasyon oranları tahmin edildiğinde asgari ücretin minimum 7000 TL civarında olması gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Yalnızca enflasyon verileri değil dünya genelinde yaşanan ekonomik sıkıntılardan kaynaklı olarak da asgari ücretleri yapılması gereken belirli bir zam oranı halk tarafından konuşulmaktadır. Yalnız, bu durumda enflasyon verileri dikkate alınırsa asgari ücretin olması gereken minimum seviye 7000 TL civarındadır.