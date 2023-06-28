Cumhurbaşkanı tarafından alınan kararla, ekonomik zorluklarla mücadele eden borçlu vatandaşlara büyük bir destek sağlanacak. Borç yükü altında ezilenlere yeni bir umut doğarken, bazı borçlar tamamen silinecek ve diğerleri için de yapılandırma süreci başlatılacak. Bu karar, vatandaşlar arasında büyük bir heyecan yarattı.

Borçların silinmesi ve yapılandırılması için son başvuru tarihi olarak 30 Haziran belirlendi. Bu süre zarfında, faizler tamamen silinecek ve ana borç miktarı 48 ay boyunca ödenebilecektir. Kamu borçları da bu sürece dahil edilecektir.

Ayrıca, borçlu vatandaşların yükünü hafifletmek için borç kapatma kredisi seçeneği sunulmaktadır. Bu kredi, farklı bankalardaki borçları tek bir yerde toplayarak ödeme kolaylığı sağlamayı amaçlamaktadır.

Yeni borç silme ve yapılandırma süreci, vatandaşların faiz yükünü azaltma ve ana borçlarını daha rahat ödeme imkanı sunma amacı gütmektedir. Ekonomik kriz döneminde borç ödemekte zorlanan vatandaşlar için bu imkanlar büyük bir öneme sahiptir. Başvurular, belirtilen tarihe kadar vergi daireleri veya interaktif vergi daireleri aracılığıyla gerçekleştirilmelidir. Vatandaşlar, bu süreci takip ederek mali yüklerini azaltma ve borçlarından kurtulma yolunda önemli bir adım atabileceklerdir. Bu adımlar, ekonomik zorluklarla mücadele eden vatandaşlara finansal güvenliklerini yeniden kazanma fırsatı sunmayı hedeflemektedir. Borçların silinmesi ve yapılandırılma imkanları, vatandaşların finansal dengeyi yeniden sağlama ve ekonomik zorlukları hafifletme konusunda yardımcı olacaktır. Ayrıca, bu adım, borç kapatma maddesinin torba yasa kapsamına alınacağı beklentisini de güçlendirecektir.

Cumhurbaşkanı tarafından verilen talimatla başlatılan bu destek süreci, borçlu vatandaşların omuzlarındaki yükü hafifletmeyi ve finansal rahatlama sağlamayı hedeflemektedir. Ekonomik sıkıntılarla mücadele eden vatandaşlara finansal güvenceyi geri kazanma fırsatı sunmak, ekonomik büyümeyi desteklemek adına atılan önemli bir adımdır.