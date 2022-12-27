Cumhurbaşkanı talimatı verdi! Emeklilere yüzde 100 zam bombası! En düşük emekli maaşı zammı...

Emeklilere yüzde 100 zam bombası! En düşük emekli maaşı zammı... Cumhurbaşkanı talimatı verdi! TÜİK tarafından 5 aylık TÜFE artış oranının açıklanmasının ardından Ocak zammı ile ilgili yapılan araştırmalar gündemde yerini korumaya devam ediyor. Bu kapsamda 2023 emekli maaşı ne kadar olacak soruları için en az 15,11 zam yapılması beklenmekte. Ocak ayından yapılacak olan zammın kesinleşmesi için Aralık ayı enflasyon oranının açıklanması gereklidir.

Ocak Ayı İçin Maaş Zammı Senaryoları

Enflasyon oranı doğrultusundan SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına artış yapılması beklenmektedir. Bu kapsamda yıllık enflasyon maaş artışı için tablo incelendiğinde yüzde 65,2 enflasyon oranı doğrultusunda ,05 oranında zam yapılması söz konusu olabilir. Aynı zamanda yüzde 73,7 enflasyon oranı ile %22,03 zam beklenir. Bu kapsamda emekli aylıklarının alım gücüne oranla yükseltilmesi adına refah zammı yapılacak mı soruları da gündeme gelmektedir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda enflasyonun maaşlarda yarattığı tahribatın giderilmesi adına refah zammının da yapılması gerektiği bilinmektedir. En düşük emekli maaşı için 5 aya göre emekli zam oranı yaklaşık yüzde 14,04 oranında değerlendirilmektedir. Net bir yorum yapılması için Aralık ayı enflasyon orasının da açıklanması gereklidir. Bu kapsamda enflasyon ile maaşların artacağı beklenen senaryolar arasında yer alıyor.

Emekli Maaş Zammı İçin Asgari Ücret Ayarı

Ekonomist Cem Kılıç bu defa da emekli maaş zammı ön görülerini belirtti. En düşük emekli maaşının 3500 TL bulunduğunu anımsatan Kılıç, asgari ücrete oluşturulan artış oranında emekli maaşlarına da bir planlama uygulanacağını düşündüğünü konuştu. Cem Kılıç en düşük emekli maaşının minimum 5500 TL olması gerektiğine ilgi çekerken emekli maaşlarına mühim bir artış geleceğini de sözlerine ekledi.

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