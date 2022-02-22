Cumhurbaşkanı Talimatı Sonrasında Emekli Olan Kişilere Ödemeler Başladı! Son dakika haberinde sadece kamu bankaları destek verecek. Cumurbaşkanı talimatıyla son dakika olarak yayınlanan bu haberlerde bankalar üzerinden destek alan kişilerin acil ihtiyaçları olması durumunda ve emekli olması durumunda Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvurularını yaparak hemen nakit alacağı haberi geldi.

Emekli maaşını Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alan kişiler başvurularını yapacak olan emeklilere düşük faizli ve gelir belgesiz 50.000 TL ödemesini yapacak. Bu yapılacak ödemelerde diğer bankalardaki kredi kartı ve kredi borcu varsa, emekli bunları kapatmak istiyorsa hemen kapatılacak. 36 ay vadeye kadar işlem yapılacak ve hemen sonuç verilecek. Ayrıca kredi taksitlerinde 3 ay ertelemeli olarak işlem yapılabilecek. Bu şartlara göre kredi başvurusu Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden yapılacak. Emekli maaşınız bu bankalarda değilse devlet destekli kampanyaya katılamayacaksınız.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank Üzerinden Başvuru

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan kişiler devlet destekli başvuru yapması için başvuruyu bankanın resmi internet sitesinden veya bankaların mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinde hangi bankadan emekli maaşı alıyorsanız o bankanın mobil uygulamasını kullanarak hemen internet üzerinden online kredi başvurusu yapabilirsiniz. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank yaptığı bu kredi kampanyasında hızlı ve anında kredi alacak kişiler için ayrıca banka şubelerinden de hizmet verecek. Size en yakın Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank şubesine kimlikle giderek başvuru yapabilir ve acil ihtiyacınız olan 15.000 TL krediyi hemen hesabınıza yatırabilirsiniz.