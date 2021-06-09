Cumhurbaşkanı Talimat Verdi 3 Banka Kolları Sıvadı Borç Kapatma Kredisi Veriliyor

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayip Erdoğan'nın yapmış olduğu açıklama sonrasında 3 kamu bankası olan Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden bankadaki olan kredi ve kredi kartı borçlarınız için yeni bir borç kapatma kredisi kampanyası başladı. 100.000 TL'ye kadar verilecek olan bu borç kapatma kredilerinde bankalar resmi internet sitesi üzerinden duyuruları paylaştı. Kredi başvuruları ve şartları nelerdir, bu konu hakkında sizlere bilgiler verelim.

Pandemi döneminde özellikle bankaların yapmış olduğu kredi kampanyaları oldukça tercih edilmektedir. Bu kampanyaların en çok tercih edilenleri ise kamu bankalarının yapmış olduğu kredi kampanyalarıdır. Devlet destekli olarak verilen kredilerden en önemlilerinden bir tanesi için yeniden adım atıldı. Daha öncede verilen borç kapatma kredisi 100000 TL'ye kadar artık tekrardan Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden verilecek. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin emekli çalışan veya devlet memuru olması durumunda bireysel borç kapatma kredisi alacağı gibi esnaf olan vatandaşlarda, ticari borç kapatma kredisi alabilecekler.

3 Banka başvuruları almaya başladı

Verilen bu kampanya sonrasında, kredi başvuruları içinde işlemler başladı. Kredi başvuruları Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank üzerinden yapılacak. Kredi sonucu uygun olan kişilerin kredileri anında onay alacak. 3 bankanın yapmış olduğu bu kredi kampanyası ile birlikte, diğer bankadaki olan borçlarınız kapatılacak. Eğer bankalardan icralık olduysanız, bu icralık olan borçlar kapanmıyor. Kredi sonucunuza göre ayrıca alacağınız kredi limiti sadece banka borçlarına gidecektir. 3 banka bu krediler için gerekli açıklamaları yaptı. İhtiyaç kredisi ile borç kapatma kredisini bir arada alamayacaksınız. 36 ay vadeli verilen bu kredilerde 6 ay erteleme yapma imkanı da bulunuyor.

Kredi başvurusu nasıl yapılacak?

Kredi başvurusu yapabilmeniz için banka şubesine gitmeniz gerekli. Çünkü borç kapatma kredisi alacağınız için banka sizlere borç kapatma kredisi hesaplaması yaparak onay verecek. İnternet üzerinden işlem yaparsanız, olumsuz yanıt alabilirsiniz. Bankadan olumsuz yanıt alan kişiler tekrardan başvuru yapabilmesi için 45 gün beklemesi gerekiyor. Düşük faiz oranları ile borç kapatma kredisi, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden verilmektedir. Tüm banka borçlarınızı kapsayan bu kredi için düşük faizli işlemler yapılacaktır.