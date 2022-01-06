Cumhurbaşkanı sözünü tuttu! Kira yardımı, faizsiz kredi, hibe desteği veriliyor! 83 milyar destek ayrıldı

Yönetim verdiği sözleri yerine getirdi! Kira yardımı, faizsiz kredi ve hibe yardımı hepsi mevcut! Başvuru sahiplerine toplam 83 milyar dolar tahsis edilmiştir. 83 milyar liralık yardım paketinin tamamını, özellikle mücadele sırasında salgından kötü etkilenen sakinleri koruyacağını sık sık dile getiren devlet hibe destek programı sayesinde aldı. Ekonomiyi ayakta tutmak için sağlanan kira yardımı, faizsiz kredi ve hibe desteği ile esnaf rahat bir nefes alacak.

Devlet, koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik zarara uğrayan esnafa yardım sağlıyor. Devlet, para kaybeden, kapılarını kapatmak zorunda kalan işletmelere yardım sağladı. Milyarlarca liralık destek alan esnaf, hibe desteği, kira desteği ve faizsiz kredi imkanlarıyla rahat bir nefes alacak. Bugüne kadar toplam 2 milyon 540 bin esnafa 8 milyar 954 milyon lira destek ödemesi yapıldı. Ciro kaybeden esnafa toplam 212 milyon TL ciro kaybı desteği verildi. Hükümet konuyla ilgili yeni açıklamalar yaptı.

1 Milyondan Fazla Esnafa Faiz İndirimli Kredi Fırsatı!

Koronavirüsten ekonomik olarak zarar gören tüccarlara, koronavirüs kampanyası sırasında hükümet tarafından 74 milyar lira faizsiz kredi verildi. Aralık 2020'den önce vergi mükellefi olan ve NACE kodlarına dahil olan esnaflar da gelir kaybı yardımı almaya hak kazandı. Toplamda 1 milyon 163 bin esnafa gelir kaybı yardımı yapıldı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında maddi sıkıntı yaşayan esnaflara kira yardımı da yapıldı. Atölyeleri kiralanan esnafa büyük şehirlerde 750 lira, küçük şehirlerde 500 lira olmak üzere kira desteği ödendi. Esnafın gelir kaybı yardımı başvuruları 1 milyon 78 bin davada onaylandı. Toplam 4 milyar 285 milyon ödeme yapıldı. Toplam 171 bin esnafa 359 milyon 212 bin lira kira yardımı yapıldı.

Hibe Desteği Esnafa Nefes Oldu!

Pek çok esnaf, tüm kapatma sonucunda para kaybetti ve maddi sıkıntılar yaşamaya başladı. Tam kapanışta iki grup esnafa hibe yardım ödemesi yapılması kararlaştırıldı. 217 bin esnafa 1 milyar 86 milyon lira, 1 milyon 75 bin kişiye 3 ve 5 bin lira hibe desteği verildi. Zanaatkarlara sunulan toplam hibe fonu miktarı 4 milyar 310 milyon doları aştı.

Üstelik devlet faizsiz kredi vermeye devam ediyor. Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla veya doğrudan Halkbank aracılığıyla faizsiz kredi ve %50 faiz tasarrufu sağlanmaktadır. Geçen yıl bu krediler için 1 milyon 162 bin tüccar aranırken, toplam 67,5 milyar lira faizsiz kredi kullanıldı. 2021'de 1163000 esnaf faizsiz kredi aradı ve 74 milyar lira faizli kredi kullandırıldı.