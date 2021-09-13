Cumhurbaşkanı Son Dakika Duyurdu ve Uyardı, Kamu Bankaları 50 - 100 bin TL Kredi Ekranı Açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyuru yaptı. Kamu bankaları ve özel bankalarının kredi almak isteyen kişilere yardımcı olması gerektiğinin altını çizdi. Pandemi döneminde özellikle kamu bankalarının yapmış olduğu kampanyaları tekrarlamalarını söyledi. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank gibi ülkemizin önemli kamu bankalarının yapmış olduğu yeni kampanya ile birlikte devlet destekli olarak son dakika kredi kampanyası yapılıyor. Bu hafta içi ve önümüzdeki hafta içi başvuru yapabileceğiniz bu kredi kampanyası 50.000 tl ye kadar ihtiyaç kredisi 100 bin TL'ye kadar ise borç kapatma Kredisi olarak verilecek. 36 ay vadeye kadar verilecek olan bu kredileri devlet destekli olacağı için bankalar kredi başvurusu yapacak olan kişilerin belirtilen şartlara uygun olması durumunda bu kredileri kullandıracaktır.

Ziraat Bankası üzerinden hızlı bir şekilde Kredi kampanyasına başvuru yapabiliyorsunuz...

Ziraat Bankası üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişilere belirtilen şartlar dahilinde hızlı bir şekilde onay veriliyor. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyenler en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek kimlik ve gelir belgeleri ile birlikte kredi başvurusu yapabilirler. Ziraat Bankası 100 bin TL'ye kadar vermiş olduğu kredilerde ilk taksit ödemelerinde 3 ay erteleme toplamda ise 36 ay vade ile kredi imkanı sunacaktır. 100.000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi alacağınız bu krediler de eğer ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız 50.000 TL'ye kadar kredi başvurusu yapabilir ve onaylanan tutar hemen hesabınıza aktarabilirsiniz.

Vakıfbank sigortalı çalışan ve emeklileri hemen onay verecek

Vakıfbank üzerinden de 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ve diğer bankalar da borcumuz varsa 100 bin TL'ye kadar borç kapatma kredisi kullanabileceksiniz. Vakıfbank üzerinden 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler 36 ay vade ve ilk taksit ödemelerinde de 3 ay erteleme yapabiliyorlar. Vakıfbank yapmış olduğu Bu kampanyada sigortalı olarak çalışan müşterilere en az 12 aydır sigortasının olması ve kredi notunun 1100 ve üzerinde olması durumunda kredi onayı verecektir. 36 ay vadeye kadar ve ilk taksit ödemelerinde de 3 ay erteleme yapacağınız bu kredileri ayrıca 3 aydan aya da ödeyebiliyorsunuz. VakıfBank'ın resmi internet sitesinden veya Vakıfbank şubelerine giderek Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.