Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski İle Görüşecek! Günü Birlik Ziyaret Yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 9 itibariyle Polonya'nın Rzeszow Uluslararası Havalimanına gitmek üzere Ankara'dan hareket etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski İle görüşmesine yanında Mevlüt Çavuşoğlu, Vahit Kirişçi, Ömer Çelik, Fahrettin Altun, Hakan Fidan ve İsmail Demir ile birlikte gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski İle görüşmesi için Ankara'dan Cumhurbaşkanı yardımcıxı Fuat Oktay yolcu etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk önce kara yolu ile Lyiv kentine gidecek. Burada Ukrayna devlet başkanı Zelenski ile görüşecektir. İki ülke başkanlarının görüşmesinde ortaklıklar ve Türkiye Ukrayna ilişkileri konuşulacak. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski İle yapacağı görüşme sonrasında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olan Antonio Guterres ile 3'lü bir görüşme yapacak.

Yapılan görüşmeler sonrasında yapılacak olan ortak basın toplantısı sonrasında kafilesiyle birlikte İstanbul'a gidilecek. Bu görüşmelerde Ukrayna tahılının dünya pazarında yerinin olması için yapılan mekanizmanın yeni faaliyetlerinin arttırılması için çalışmalar yapılacağı konuşulmaktadır.