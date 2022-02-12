Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şubat Ayında Vatandaşlara Müjde Geliyor Dedi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından şubat ayında yeni müjde vereceğini duyurdu. Yapılan açıklama ile Şubat ayında hem emekli olan hem de asgari ücret ile çalışan tüm vatandaşlara müjde geliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından vatandaşlara şubat ayında müjdeli haberler geliyor. Maddi sıkıntılar nedeni ile dar boğaza giren vatandaşlar için ön plana çıkarılan kampanyada devlet destekli olarak kamu bankaları aracılığı ile vatandaşlara 10 bin TL ile 50 bin TL arasında değişen tutarlarda nakit imkânı sağlanacak. Asgari ücreti olan ve emekli olan vatandaşların başvuru yaparak alabilecekleri kampanyada bireysel olarak işlem yapılabilecek. Daha önce bankalardan kredi notu düşük olmasından dolayı kredi onayı alamayan vatandaşlar yapacakları başvuru sonucu kamu bankalarından 50 bin TL ye kadar 36 ay vadeli nakit kredi kullanabilecek.

Ziraat Bankası Tarafından Sunulan Kampanya

Ziraat Bankası tarafından uygulamaya koyulan nakit kredi kampanyasına başvuru yapmak isteyen vatandaşlar banka şubelerine gitmeden internet üzerinden kendi banka hesaplarını kullanarak kredi başvurusu yapabilirler. Banka emekli kredisi adı altında verilen ve sadece emeklileri ilgilendiren kampanyada düşük faiz oranları uygulanacak. Kampanya hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar bankanın resmi internet sitesini ziyaret edebilirler.

VakıfBank Tarafından Sunulan Kampanya

Bir diğer kamu Bankası olarak hizmet veren bankalardan biri olan Vakıfbank, acil ihtiyaç kredisi için kampanya yürütüyor. Kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlar banka şubelerine kimlikleri ile birlikte giderek başvurularını yapabilirler. Kampanyada tutar olarak 50 bin TL devlet destekli imkân sunuluyor. İlk taksit ödemesi 3 ay sonra yapılacak kampanyaya internet sitesinden giriş yapılarak da başvuru yapılabilir. Devlet destekli olarak verilecek olan ihtiyaç kredisinde hızlı bir şekilde geri dönüş yapılarak bilgilendirme yapılır.

Her iki banka gibi aynı şartlar altında Halkbanka’sıda ihtiyaç kredisi imkânı sunuyor. İhtiyaç kredisine başvuru yapmak isteyen kişilerin emekli olması ve çalışan olması gerekiyor. Bu şartları sağlayan vatandaşlara düşük faiz kredi kullanabilecek. Emekli vatandaşlar için emekli maaşının bankadan alınması, çalışan vatandaşlar için de en son iş yerinde 1 yıllık çalışıyor olması gerekiyor.