Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İmzaladı! Son Dakika Haber Geldi! 16.000 TL TC Kimlik Numarasına Ödeme Olacak

Devlet destekli 16000 TL'ye kadar ödeme almak isteyen vatandaşlara son dakika haberi geldi. Acil ihtiyacı olan vatandaşlar için Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, hızlı bir şekilde 16000 TL'ye kadar kredi ödemesi yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da onayı verilen ve emekli olan kişiler ile birlikte asgari ücretle çalışan kişilere verilecek olan 16000 TL kredilerde gelir belgesi istenmeyecek.

Mayıs ayının son haftasında başlayacak olan bu kampanyaya katılacak olan kişiler, 36 ay vadeye kadar işlemlerini gerçekleştirerek, bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi için başvuru yapabilmektedir.

Kredi faiz oranları 36 ay vadeye kadar yapılacak ve ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme imkanı sunulacak.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar, banka kredi politikalarına uygun olması durumunda vermiş oldukları kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulamalar ile birlikte kredi başvurusunda bulunabilmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden kredi kullanmak isteyen kişilerin emekli olmaları durumunda emekli maaş hesaplarını kamu bankalarına taşıması veya bu bankalar üzerinden maaş alması ile birlikte daha önce kredi onayı alsa bile 16000 TL 36 ay vadeli kredi kullanabilecek.

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, bankanın resmi internet sitesine girerek buradaki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurabilir işlemlerine buradan hızlı bir şekilde yapabilir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden internet sitesi aracılığı ile kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar için banka kredi puanına bakacak ve gelir durumuna bakarak onay verecektir. Genel müdürlük tarafından verilecek olan bu onay ile birlikte sizlerde 16000 TL kredi onay alırsanız, haftaiçi banka şubelerinden veya 7 gün 24 saat mobil uygulama üzerinden hesabınıza para yatırabilirsiniz.