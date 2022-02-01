Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan Talimatı Verdi: Borç Kapatma Kredileri Verilecek! Tüm Senet ve Banka Borçları

Halkbank üzerinden yeni bire kredi haberi yapıldı. Halkbank üzerinden verilmesi planlanan bu kredi devlet destekli olacak. Banka ve senet borcu olan vatandaşlar, Halkbank üzerinden 100.000 TL’ye kadar kredi kullanıp borçlarını kapatabilirler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurusuna göre kamu bankaları bu kredileri verecek. Bu kampanyayı başlatan bankaların başında Halkbank gelmektedir. Öncelikle esnaflara ardından bireysel olarak bu krediler verilecek. Kredi kampanyası ile birlikte 100.000 TL’ye kadar olan tüm borçlarınızı kapatabilirsiniz. Kampanyanın en önemli detayı ise sadece banka borcu değil aynı zamanda senet borçlarınızı da bu kredilerle ödeyebilirsiniz.

Halkbank üzerinden verilmesi planlanan bu krediler 36 ay vade ve ilk taksit ödemelerinde 3,6 ve 9 aylık bir ertelemeli olacak. Halkbank’ın web sitesinden yapılan duyurulara göre borç kapatma kredilerinin verilmeye başlandığı ve 100.000 TL’ye kadar onay verileceğinin duyurusunu yaptı.

Halkbank, borç kapatma kredisi kampanyası detayları nelerdir?

Halkbank’tan borç kapatma kredisi almak isteyen vatandaşlar ihtiyaç kredileri bölümünden kredilere başvuruda bulunacaklar. Kredi başvurusunda bulunacak olan kişiler öncelikle bankanın kredi koşullarına uygun olmalı. Halkbank üzerinden borç kapatma kredisi almak isteyen emekliler ise banka üzerinden emekli maaşlarını almaları gerekiyor. Emekli maaşlarını banka üzerinden almayan kişiler emekli maaşlarını bankaya taşımaları durumunda başvuruda bulunabilirler. Sigortalı olarak çalışan vatandaşlar en az 6 aylık sigortalarının yatmış olmaları gerekir. Esnaf olan vatandaşlar ise 2 yıllık vergi levhalarının olması durumunda Halkbank üzerinden borç kapatma kredisi kullanabilirler.

Halkbank Kredi Başvuruları Nasıl Yapılır?

Bankalar arası borç kapatma kredisi kullanmak istiyorsanız, kredilerin işlemlerini banka şubeleri üzerinden gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Çünkü kredi başvurusunda bulunacak olan kişin banka borçlarının olması durumunda kredi onayı alamayabilir. Böylece kredi evrakınız ile en yakın banka şubesinden alabileceksiniz. 36 ay vade imkânı sunan bu kredilerde ilk taksitinizi erteleyebileceksiniz.

Halkbank’tan Emekli Olan Kişilere Özel Kampanya

Halkbank emekli maaşını banka üzerinden alan kişilere uygun faiz oranı ile 100.000 TL veya üzerinde kredi imkânı sunmaktadır. Halkbank emekli vatandaşların maaşlarını bankaya taşımaları durumunda 36 ay vade ile kredilerini kullanmaya başlayabilecekler. Emekli olan vatandaşlara hızlı bir şekilde kredi onayı sunulmaktadır.