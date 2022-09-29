Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı, Emekliye Ekim ayında 100.000 TL ödenecek

100.000 TL'ye kadar emekli olan vatandaşlara Ekim ayında verilecek olan bireysel ihtiyaç kredileri kampanyaları ile ilgili detaylı bilgiler paylaşıldı. 100.000 TL'ye kadar emekli kredisi kullanacak olan vatandaşların başvuru şartlarına uygun olmaları durumunda aynı gün içinde 24 ay vadeli Kredi alabileceği bankaların listesi devlet destekli olarak verilecek Kredi ile birlikte açıldı. 100.000 TL'ye kadar emekli kredi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için yapılacak olan Bu işlemlerde nakit kredi kullanacak olan vatandaşların belirtilen şartlar dahilinde aynı gün içinde Kredi ödemelerini de yapabileceği Haberi geldi.

Emekli maaşını Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden alan tüm vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalardan nakit kredi kullanacak olan vatandaşların şartlara uygun olması durumunda 100.000 TL ihtiyaç kredisi ve içinde borçlarını kapatabileceği borç transfer kredisi de bulunmaktadır.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı almayan vatandaşlar maaş müşterisi olmaları için maaş taşıma işlemlerini yaparak Bu bankanın başlatmış olduğu 100.000 TL'ye kadar verilecek olan devlet destekli faiz oranlarından yararlanarak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilmektedir.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank Kendi resmi internet siteleri üzerinden yaptıkları devlet destekli kredi kampanyası duyurusu sonrasında yine kendi internet siteleri üzerinden kredi başvuru formu ekranı açılıyor ve buradan başvuru da almaya başlıyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da duyurusu yapılan ve Ekim ayında 100.000 TL'ye kadar düşük faiz oranları ile birlikte hem ihtiyaç hem de borç kapatma kredisi verilecek olan 3 kamu Bankası haricinde bazı özel bankaların da kampanyaya katılarak vatandaşlara destek vereceği açıklandı. Emekli olan vatandaşlar Kredi başvurularında bulunmak istiyorlarsa şubelere gitmeden işlemlerini yapabilmeleri için şartları uygun olarak hemen aynı gün içinde Kredi ödemelerini yapabilmeleri için banka şartlarına uygun olmaları gerekiyor. Emekli maaşınızı almış olduğunuz banka üzerinden sizlerle dilediğiniz zaman başvuru yapabilir veya internet bankacılığını kullanarak internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu Online olarak yapabilirsiniz.