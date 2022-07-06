Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! Bayram için 25.000 TL ödeme verilecek...

Ramazan Bayramı öncesinde yapılan ihtiyaç kredisi kampanyası devlet destekli olarak Kurban Bayramı öncesinde de 25.000 TL olarak yapılıyor. Banka üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olan bu Kredi kampanyalarına hızlı bir şekilde katılabiliyor. Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen kişilere 3 ay ertelemeli olarak Kredi imkanı sağlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan duyuru sonrasında kamu bankaları harekete geçti ve ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen bireysel müşterilere 36 ay vadeli 25.000 TL kredi onayı vermeye başladı. Başvuru yapacak olan vatandaşlar Kredi şartlarına uygun olmaları durumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sayesinde devlet destekli olarak en düşük faiz oranlarından yararlanıp kredi kullanabilmektedir.

Kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen emekli sigortalı olarak çalışan ve devlet memuru olan vatandaşlar kredi kullanmak istiyorlarsa banka şubelerine gitmeden işlemlerini kolay bir şekilde yapabilmektedirler. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için başlatmış olduğu Bu kampanyada Kredi imkânından faydalanmak isteyen kişilere 3 ay ertelemeli olarak Kredi imkanı sunacağını da açıkladı.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için şartlara uygun olmaları durumunda Kredi imkanından faydalanmalarına olanak sağlayacak ve kullanmış oldukları bu kredilerde ihtiyaç kredisi adı altında verilecek olan kredilerde 36 ay vadeli olarak işlem yapacak.

Kredi başvuruları bankalarının resmi internet siteleri üzerinden yapılmaktadır. Kampanya detaylarını resmi internet sitelerine girerek öğrenebilir ve faiz oranlarını sorgulama yapabilirsiniz.