Cumhurbaşkanı Nokta Koydu! Temmuz'da Asgari Ücrete Tarihi Zam Geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Temmuz ayı için asgari ücret zam sinyali vermesiyle birlikte, "2023 asgari ücrete zam ne zaman gelecek, asgari ücret ne kadar olacak?" soruları gündeme geldi. Enflasyon oranının belirleyici olacağı Temmuz ayındaki zamda, asgari ücretli çalışanlar için kritik bir döneme girildi. Emekli ve memur zammı hesaplamalarında da etkili olan 6 aylık enflasyon rakamları, asgari ücret zam hesaplamalarında da belirleyici olacak. Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre hesaplanan 6 aylık enflasyon oranı yüzde 21,43 olarak tahmin ediliyor.

Bu oran üzerinden yapılan hesaplara göre, asgari ücretin yüzde 21,43'lük artış ile 10.328 TL olması bekleniyor. Ancak enflasyona ek olarak ilave bir refah payı beklentisi de bulunuyor ve bu payın yüzde 30 seviyesine tamamlanması bekleniyor. Bu durumda, yeni asgari ücretin hesaplanan rakamlara göre 11.057 TL'ye yükselme ihtimali var. Türkiye'de 7 milyon 131 bin kişi asgari ücretle çalışıyor ve asgari ücret zammı, dolaylı olarak tüm vatandaşları ilgilendiriyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Haziran ayı enflasyon oranının ardından yeni asgari ücreti belirleyecek.

ZAM OLACAK

Bu yılın Temmuz ayı, emekli ve memur zammının yanı sıra asgari ücret zammı açısından da büyük öneme sahip. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücret zammı için de Temmuz ayını işaret etmesiyle, halkın merakı arttı. 2023 yılında brüt 10.008 TL, net 8.506 TL olarak belirlenen asgari ücretin Temmuz ayında yapılacak zamı, enflasyon oranlarına bağlı olarak belirlenecek. Emekli ve memur zammı üzerinde etkili olan 6 aylık enflasyon rakamları, asgari ücret zammı için de belirleyici olacak. Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, ekonomistlerin tahmini yüzde 21 düzeyinde oluştu. Bu hesaplamalar doğrultusunda, asgari ücretin yüzde 21,43'lük artışla 10.328 liraya yükselmesi öngörülüyor. Ancak, enflasyona ek olarak ilave bir refah payı beklentisi de var ve bu beklentiye göre yeni asgari ücretin yüzde 30 seviyesine tamamlanması ve 11.057 liraya yükselmesi bekleniyor.

Asgari ücret, Türkiye'de yaklaşık 7.1 milyon kişiyi doğrudan etkiliyor. Toplam sigortalı çalışanların yüzde 41'i asgari ücretle çalışıyor ve dolayısıyla asgari ücret zammı tüm vatandaşları ilgilendiriyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın teklifi üzerine her zaman yeni bir asgari ücret belirleyebiliyor. Haziran ayı enflasyon oranının ardından, asgari ücretlilerin yanı sıra memur ve emeklilere yapılacak zam oranları da netleşecek.