Cumhurbaşkanı İmzaladı: Emekliye 23000 TL Ödeme Yapılacağı Resmi Olarak Duyuruldu...

Emekli maaş hesabınız üzerinden sizlerde kamu bankaları aracılığı ile birlikte nakit kullanmak istiyorsanız, yine devlet destekli olan 23000 TL nakit kampanyasına katılarak, şubelere gitmeden de internet üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alan tüm emeklilere başlatılan bu kampanyada daha önce kredi alan veya kredi almak istemeyen kişilerde 23000 TL ihtiyacı olmaları durumunda 36 ay vadeli düşük faizli, gelir belgesiz kredi kullanabilecek.

Emekli maaşınızı kamu bankaları üzerinden alıyorsanız, devlet destekli olarak verilecek olan bu kredi kampanyalarını, geçen ay içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da duyuru yapmıştı. Devlet destekli olarak verilecek olan bu nakit kampanyalarından faydalanacak olan tüm vatandaşlara acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirebilecekleri kampanyalar üzerinden hemen aynı gün içinde destek ödemesi alabilmektedirler. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapılacak olan başvurularda kredi kullanacak olan kişilere hemen aynı gün içinde hızlı bir şekilde işlem yapılmaktadır.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden...

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden yapılacak olan kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilecektir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halk Bank üzerinden sizlerde başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, kredi başvurusunu yapmak isteyen vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda, şubelere gitmeden de internet bankacılığı uygulamaları üzerinden 7 24 başvuru yapabilmektedirler. Başvurularını gerçekleştirecek olan emekleri 36 ay vadeli ve ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeyle verilecek olan bu kredilerde devlet destekli olduğu için düşük faiz oranlarından yararlanarak sizlere ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacaktır.

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alıyorsanız...

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alıyorsanız ve daha yüksek limitlerde ihtiyaç kredisi veya borç kapatma kredisi kullanmak istiyorsanız da o bankalar, sizlere hızlı bir şekilde kredi imkanı sağlamaktadır. Emekli maaşını Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alan tüm vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada nakit ihtiyacı olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç veriler ve onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak kullandırılmaktadır. 50000 TL kadar kullanacağınız tüm kredilerde 36 ay vadeli olarak işlem yapılırken, 50000 TL ile 100000 TL arasındaki kredilerde ise 24 ay vadeli kredi kullandırılmaktadır.