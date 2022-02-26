Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Açıklamasından Hemen Sonra Vatandaşlar, T.C. Kimlik Numaraları Üzerinden 44.000 TL Alabilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan milyonlarca vatandaşı sevindirecek son dakika haberi geldi: T.C. kimlik numarası üzerinden 44.000 TL para ödenecek. Nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlar açısından 44 bin TL'lik ödeme başvurusu ise hemen alınacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamu bankaları üzerinden verilecek açıklanan bu haber ile beraber 44 bin TL'ye varan nakit alacak vatandaşlar, yalnızca emekli değil aynı zamanda asgari ücret ile çalışan vatandaşlar dahi bu kampanyaya başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan son dakika açıklamasında özellikle de ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar açısından kamu bankalarının kesenin ağzını açmasını talep etti. Halkbank, Vakıfbank, Ziraatbank üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirecek olan yurttaşlar, ihtiyaç kredisi almayı istemeleri halinde bu bankaların yapmış oldukları 44 bin TL'lik devlet destekli düşük faizli kredi kampanyasına katılarak işlem gerçekleştirebilecek. 44 bin TL kredi alınacağı vakit banka, vatandaşları 36 ay vadeye kadar işlemi gerçekleştirecek.

44 Bin TL İhtiyaç Kredisi Müracaat İşlemleri Nasıl Yapılır?

Vatandaşların, 44 bin TL’lik ihtiyaç kredisi başvuru işlemlerini gerçekleştirmeyi istemeleri halinde Ziraat Bankası, Halk Bankası ile Vakıf Bankası resmi internet sayfalarına erişim sağlayarak buralardan kredi işlemleri ile ilgili müracaatları yapabilir. 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olacak şekilde alınacak ihtiyaç kredisi müracaat işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, kamu bankalarının internet siteleri üzerinden aldıkları kredi onayı neticesinde kimlik belgeleri ile gelir belgelerini de yanlarına alarak en yakın banka şubesine giderek kredi başvuru işlemlerini gerçekleştirebilir.

Vatandaşlar, kimlik belgeleri ile gelir belgelerini yanlarına alarak kamu bankaları olarak faaliyet göstermekte olan Halkbank, Vakıfbank, Ziraat banka şubelerine giderek işlemi gerçekleştirebilir. 44.000 TL nakit kredi kampanyasına böylelikle katılım sağlanabilir. Düşük faiz oranları ile sunulacak olan bu kredilerde banka kredi notu düşük oran emekli vatandaşlar, emekli maaşlarını kamu bankaları üzerinden almaları halinde çok hızlı bir şekilde yüksek limitli kredi kullanabilecek.

Kamu bankaları müşterisi olan ve daha önce de bu bankalardan kredi kullanmış olan vatandaşlar ise mobil uygulama üzerinden istedikleri zaman dilimi içerisinde nakil kredi başvuru işlemlerini yerine getirebilir.