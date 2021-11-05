Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni duyuru geldi, 10.000 TL ödeme başlıyor

Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan duyuru sonrasında Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank 10.000 TL'ye kadar şartsız olarak Kredi vereceğini duyurdu. Bankalar üzerinden yapılan açıklama ile birlikte cumhurbaşkanlığı destekli olarak verilecek bu Kredi de başvuru yapmak isteyen kişiler internet sitesi üzerinden veya banka şubelerinden istedikleri zaman kredi başvurusu yapabilecek.

Devlet destekli 10.000 TL kredi onayı aldığınızda 36 ay vadeye kadar ve ilk taksit ödemesinde de 3 ay ertelemeli olarak kredi kullanabileceksiniz. Devlet destekli olarak verilecek bu kredileri sadece Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank vereceği için düşük faiz oranları ile bu kredileri kullanmanız mümkün olacaktır.

Ziraat Bankası 10.000 TL kredi başvurusu

Ziraat Bankası üzerinden 10 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapabiliyorsunuz. Ziraat Bankası devlet destekli olarak vereceği bu Kredi kampanyasına katılacak olan müşterilere 36 ay vadeye kadar işlem yaparken ilk kredi taksit ödemesinde de 90 gün erteleme yapma imkanı sunuyor.

Ziraat Bankası devlet destekli olarak ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen müşterilere ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olan Kredi kampanyasına başvuruyor resmi internet sitesi üzerinden açmış olduğu başvuru formu üzerinden alıyor. Sizlerde Ziraat Bankası şubelerine giderek veya Ziraat bankası'nın resmi internet sitesine girerek buradan kredi başvurusu yapabilir onay alıp almadığımızı öğrenebilirsiniz.

Halkbank 10.000 TL kredi başvurusu

Halkbank 10.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan müşterilere hem banka şubelerinden hem de mobil uygulama üzerinden düşük faizlerle devlet destekli Kredi vermeye devam ediyor. 10.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler Halkbank üzerinden başvuru yaptıktan hemen sonra hızlı bir şekilde kredi kullanabilir onaylanan Kredi tutarını öğrenebilir. Halk bank şubelerine giderken kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler yanlarında kimliklerini ve gelir belgelerini götürmeleri yeterli olacaktır.

Vakıfbank'tan 10.000 TL kredi

Vakıfbank üzerinden de devlet destekli olarak yapılan bu kampanyadan başvuru yaparak onay alabilir Kredi kullanabilirsiniz. Özellikle bu bankada hesabı olan müşterilere banka 36 ay vadeye kadar masrafsız ve gelir belgesiz olarak mobil uygulama üzerinden ihtiyaç kredisi vermektedir. Banka şubelerinden ve bankanın resmi internet sitesi üzerinden de kredi başvurusu yapabilirsiniz.