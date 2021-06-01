Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gündem Değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye gündeminde yer alan konuları değerlendirdi ve merak edilenlere yanıt verdi. Maske, mesafe ve hijyen bu üç başlıkta sosyal mesafenin önem arz ettiği Erdoğan tarafından açıklandı. Erdoğan, sosyal mesafenin gündemde yer korumasının arada mesafe olması durumunda maskeden de kaçabilmek ve maskeden de kurtulmanın mümkün olacağını açıkladı. Bu konu ile ilgili olarak en başından beri söylenildiği gibi sosyal mesafenin bir buçuk metre olduğu ve bu kurala dikkat edildiği zaman maskeden kurtulmanın mümkün olduğu fakat sosyal mesafenin gerektiği ifade edildi. Bakan’ın kısa süre içerisinde bu konu hakkında gerekli açıklamaları yapacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hangi tarih itibariyle ve hangi şartlarda sosyal mesafeye dikkat edildiği takdirde maskenin çıkarılabileceğinin açıklanacağını söyledi.

Arkadaşlar ile toplantıda konuştuklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir buçuk metre mesafe dikkat edildiği zaman maskeyi çıkarabileceğimizi söyledi. Bu kurala dikkat edilmediği zaman ise maskenin her zaman takıldığını dile getirdi. Yaş itibariyle gerçekten yaşlı insanlarımız olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı, onların da ciddi manada sıkıldığını söyledi ve yaşlı insanlara hak vermemenin mümkün olmadığı belirtti. Bunun yanı sıra, belki bu sebeple yarın eleştiri alabileceğini de söyledi.

Güncel olarak 50 yaş 55 yaş üstü ile ilgili ciddi manada aşıların geldiği ve zaten 50- 55 yaş üstüne de aşının yoğun bir şekilde yapılmaya başlanacağı ifade edildi. Güncel olarak ciddi anlamda bir korunma sürecinin de tıbben alınmış olacağı açıklandı.

Şu anda detaya girilmesi durumunda Cumhur İttifakı’ndaki ortağına yanlışlık yapmış olacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güncel olarak anayasa çalışmasını yapan ekip ile önce kendi heyetinin oturup konuşacağını ifade etti. 128 madde üzerinden çalışmaların yapılacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilave edilmesi gereken çıkarılması gereken ne gibi maddelerin olduğunu aralarında konuşacaklarını söyledi. Tamam denildiği anda ise kendisinin ve Devlet Bahçeli'nin bunu şahsı ve heyet olarak takdim edeceği söylenildi. Ortak çalışmaya nelerin ilave edilebileceği ya da ne gibi eksikliklerin olduğuna karar verileceği açıklandı. Kendilerinin en geniş anlamda uzlaşıyı sağlayamaması durumunda Cumhur İttifakı olarak hazırlığın millet takdirine sunulmasında zaafa düşüleceği de açıklandı.