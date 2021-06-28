Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dijital Altyapı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türksat 5A Uydusu Hizmeti Alma Töreni’nde önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Türksat'ın Ankara'da bulunan Gölbaşı yerleşkesinden konuşmalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, söyledikleri ile dikkat çekti. Pek çok gelişmiş ülkeden daha önce dijital çağın imkanlarını milletin emrine vermeyi başardıklarını açıklayan Erdoğan, özellikle sanayiden ticarete, kamu hizmetinden sağlığa ve eğitime kadar dijital altyapıyı daha da geliştirmekte kararlı olduğumuzu ifade etti.

Ocak ayında uydumuzu Falcon 9 roketi ile uzaya fırlattığımızı, uydunun Mayıs ayında yörüngeye ulaştığını, diğer hazırlık ve uzun bir test çalışmaları sonrasında artık servis bağlamaya hazır hale geldiğini duyurdu. Manevra ömrü 35 sene olarak hesaplanan Türksat 5A ile birlikte hem mevcut uydularımızı yedeklediğimizi, hem de uydu iletişim kapasitemizi arttırdığımızı ve yörünge haklarımızı garanti altına aldığımızı açıkladı.

“Bu uydumuz ülkemizle birlikte Ege, Orta Doğu, Karadeniz, Avrupa Akdeniz, Orta Batı Afrika, Güney Afrika ve Kuzey Afrika bölgelerini kapsayan geniş bir coğrafyaya hizmet verecektir” şeklinde açıklamalar yapıldı. “Veri hizmetleri ve televizyon yayıncılığı konusunda kaliteli hizmet sunmak kapasitesine sahip Türksat 5A, sağlayacağı yüksek katma değer ile kendi alanında çok önemli bir projedir” denildi.

Şimdi ise sıranın Türksat 5B uydusunda olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan üretim ve tasarım aşamalarının başarı ile tamamlandığı Türksat 5B uydusunun testlerinin devam ettiği bilgisini duyurdu. Amaçlanan durumun ise bu uydunun yılın son çeyreğinde tekrardan Falcon 9 roketi ile uzaya göndermek olduğu belirtildi.

Fazla sayıda kurum ve kuruluşun katkısı ile beraber Türksat 6A uydusunun üretildiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan test aşamasına gelmiş olan bu uydunun önümüzdeki sene uzaya fırlatılması hakkında planlamalar bulunduğunu böylece ülkemizin dünyada haberleşme uydusu üreten 10 ülke arasına gireceği kaydedildi.