Cumhurbaşkanı Erdoğan Ziraat Bankasına İhtiyaç Kredisi Uyarısı: Ziraat Bankası Uygun Faizli 100 Bin TL Kredi Verecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan destek kampanyası olarak Ziraat Bankası’ndan verilecek uygun faizli ihtiyaç kredisini onayladı. Destek kampanyası olarak 100 bin TL’ye kadar olan krediler verilerek ihtiyacı olanların sorunlarının giderilmesi hedefleniyor.

Ziraat Bankası, acil bir gündem ile yeni ihtiyaç kredisi destek paketini resmi olarak duyurmuş bulunmaktadır. Uygun faiz oranları ile geri ödeme planı oluşturulacak olan ihtiyaç kredisi, Ziraat Bankası’nın resmi internet sayfasından duyuruldu. Bu kredinin başvuru ve kullanım şartları ise yine resmi internet sayfasından açıklandı.

Kredi için Gerekli Koşullar

Kredi notu düşük olan vatandaşların da faydalanabileceği bu ihtiyaç kredisi, Ziraat Bankasının herhangi bir şubesi veya temsilciliğine yapılacak başvuru sonucunda kullanılabilecektir. Başvuru işlemleri için yalnızca kimlik onayı gerekmektedir. Kredi notu düşük olan kişiler için ise kefil gerekli.

İhtiyaç kredisi 3 ay ertelemeli olarak 100 bin TL’ye kadar limitli bir şekilde müşterilere sunulacaktır. 36 ay vadeli olan kredi paketini kullanmak için yerine getirilmesi zorunlu olan şartlar ise aşağıda açıklanmaktadır.

Ziraat Bankasının Sunduğu İhtiyaç Kredisi için Gerekli Şartlar

Ziraat Bankası, yeni ihtiyaç kredi kampanyasını yakın zamanda duyurması ile büyük bir talep topladı. Bu kampanyadan yararlanıp yararlanamadığınızı öğrenmek için Ziraat Bankası şubesine veya Ziraat Bankası resmi internet sitesine başvurmanız gereklidir. Öncelikli olarak T.C. kimlik numarasından yapılan sorgu ile kredi kullanmaya hak kazanıp kazanmadığınızı öğrenebilirsiniz. Kredi notunuzu öğrendikten sonra ise kaç limitli kredi kullanabileceğiniz ya da kefil onayına ihtiyaç duyup duymayacağınız belirlenecektir. Bu şekilde ön onay alınması ile kredinizin hesabına yatması bir adım işlem zamanı tutmaktadır.

Kredi onaylandıktan ve hesabınıza geçtikten sonra ise ilk taksit ödemesi 3 ay ertelemeli başlayacaktır. Ziraat Bankası maaş müşterileri ise kredi kampanyasından en düşük faiz oranı ile yararlanabilecekler. Ziraat Bankasından emekli olan müşterilere ise başvuru bekletilmeden kredi onayı verilecektir.

Kredi Başvurusu Nasıl Yapılacak?

Kredi kampanyası için Ziraat Bankası şubelerine başvurabilir veya internet bankacılığı üzerinden işlem yapabilirsiniz. İnternet bankacılığı için Ziraat Bankası çağrı merkezi ile iletişime geçip kullanıcı oluşturabilir ve bu şekilde internet bankacılığı da kullanabilirsiniz. Aynı zamanda Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden de kredi hakkınızı sorgulayabilirsiniz.