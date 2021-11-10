Cumhurbaşkanı Erdoğan Talimatı Verdi: 70.000 TL Borçlar, Senetler, Her Şey Kapatılacak

70.000 TL 36 ay vadeli borç kapatma kredisi başladı. Kredi başvurusu yapacağınız zaman diğer banka borçlarınızı da kapatmak istiyorsanız ve tek bir yere ödeme yapmak istiyorsanız haberimizi okuyarak 70.000 TL borç transfer kredisi veren bankalar hakkında bilgiler alabilirsiniz.

Bankalarda olan kredi ve kredi kartı borçlarınızın dağınık olması sizi sıkıyorsa, düşünmeniz gereken bu borçları nasıl tek bir bankada toplayabilirim olacaktır. Bankalarda kredi kullanacak olan kişiler, gelir belgesi ile birlikte borç transfer kredilerine başvuru yaparak, ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarını kapatan bu kredilere başvuru yapabilmektedirler. Bankalar bu kredilerde müşterilerin güncel olan borçlarını kapatarak kredi verirler. Daha önceden icralık olmuş, avukatlık olmuş borçlar maalesef kredi için onay alamayacaktır. Güncel olan banka borçlarınız için sizlere vereceğimiz bu bankalardan 70.000 TL’ye kadar anında kredi kullanabilirsiniz.

Şekerbank Üzerinden 70.000 TL Borç Transfer Kredisi Kampanyası

Şekerbank, ihtiyaç kredilerinde olduğu gibi, borç kapatma kredilerinde de müşterilere uygun faizlerle kredi imkanı sağlamaktadır. Kredi sonucu uygun olan kişilerin, hemen Şekerbank üzerinden 70 bin TL’ye kadar kredi alacağını söylemek istiyoruz. Banka kredi başvurusu için en yakın Şekerbank şubesine gitmeniz gerekiyor. Bankaya giderken aşağıdaki evrakları götürmeniz gerekli.

· Kimlik

· Gelir Belgesi

· Şekerbank borç kapatma kredi başvuru formu (İmzalı)

· Kapatılacak kredi kartı borçlarının bankaları ve kapatma bakiyeleri

· Kapatılacak kredi borçlarının kapatma bakiyeleri ve IBAN numaraları

Banka bu şekilde başvuru yaptığınızda, sizin borçlarınızı kendi ekranında görecek ve o borçlara göre kredi verecektir. Elinize para geçmeyecek ve tüm paralar, bankaların hesap numaralarına gönderilecektir. Alacağınız borç transfer kredilerinde 36 ay vadeye kadar kredi kullanabilirsiniz. Üstelik ilk taksit ödemenizi 3 ay erteleme yaparak rahat bir nefes alarak ödeyebilirsiniz.

QNB Finansbank 70.000 TL Borç Kapatma Kredisi Veriyor. Hemen Başvuru Yapın.

QNB Finansbank üzerinden de 70.000 TL kredi başvurusu yapabilirsiniz. Banka şartlarına uygun olan kişilerin, uygun faiz oranları ile birlikte anında kredi alacaklarını söylemek istiyoruz. QNB Finansbank üzerinden 70.000 TL kredi alacaksanız, banka kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarınızı kapatacaktır. 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak sizlere kredi verilir. Onay aldığınızda da banka tüm hesaplamaları yapar ve sizlere ona göre kredi onayı verir. Eğer bankalardan kredi kullanacak olan kişiler, borç kapatıp, üzerine para da almak istiyorsa bu bankanın borç kapatma kredisine değil, ihtiyaç kredisine başvuru yapması gerekmektedir.

Vakıfbank 70.000 TL Borç Kapatma Kredisi Nasıl Alınır?

Vakıfbank üzerinden de tüm banka borçlarınızı kapatacağınız borç kapatma kredisi alabilirsiniz. Banka kamu bankası olmasından dolayı sizlere anında kredi imkanı vermektedir. Kredi sonucu uygun olan kişilerin, bankalardan hemen kredi sonucuna göre onay vereceklerini de söylemek istiyoruz. Banka şubelerine giderek Vakıfbank borç kapatma kredisine başvuru yapabilirsiniz. Banka tüm banka borçlarınızı hesaplar ve size en uygun krediyi 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak verir.