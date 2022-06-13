Cumhurbaşkanı Erdoğan Noktayı Koydu ve İmzayı Attı: Asgari Ücrete Temmuz'da Zam Olacak mı?

Temmuz ayında bilindiği gibi emekli olan kişilere, OCAK ve HAZİRAN ayı enflasyon oranları ile emekli maaş zammı yapılacak. Yapılan bu zamlar haricinde asgari ücretlilerde bu zam hakkında bildirim bekliyor. Emekli olan kişilere yapılacak zam haricinde asgari ücretlilere de zam yapılacağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13 Haziran tarihinde yaptığı ve kendisinin bizzat katıldığı Türkiye İhracatçılar Meclisi 29. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreninde açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamalarda hem emekliye hem de asgari ücretli olan kişiler için çalışmaların yapıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Bizim kimsenin meşrebiyle, tarzıyla derdimiz yok. Tek hedefimiz ülkemizin üretimini ihracatını artırmaktır. Ayda ortalama 3 milyar doları bile bulmayan ihracatımızı ayda ortalama 20 milyar dolar seviyesine çıkardık.” dedi. Bu açıklama sonrasında ayrıca Cumhurbaşkanı emekli ve asgari ücretliler içinde açıklamalarda bulundu!

Yaptığı açıklamalarda son 20 yılda asgari ücret zamları ile ilgili de açıklama yapan Erdoğan, Temmuz ayında kabine toplantısı yapılacağını ve bu durumun sadece emekli için değil, kimseyi mağdur etmemek adına asgari ücretliler içinde görüşeceğini söyledi.

“Son 20 yılda asgari ücreti yüzde 200’e yakın artırdık. Temmuz ayında enflasyon farkları ile milletimizin her kesimini rahatlatacağız.” dedikten sonra asgari ücrete de zam bekleniyor.

Açıklamalar sonrasında Temmuz ayındaki emekli maaş zammı ile birlikte, asgari ücretlilere de zam geleceği konuşulmaktadır. 4253 TL olan asgari ücret eğer enflasyon değerlerine göre zam yapılırsa, 5.940 TL olacak. Bu oran son 6 aylık enflasyon oranlarının ortalaması olarak alınmaktadır.