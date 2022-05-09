Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İlk defa konut alacaklara 2 milyon liraya kadar 10 yıl 0.99 faiz kredisi sağlayacağız.”

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yapmış olduğu açıklamalar şu şekilde:

Türkiye'nin önü suni gündemlerle, darbelerle ve projelerle kesilmişti. Bizim dönemimizde benzer Seni arıyorlar hep sahnelendi.

Erdoğan'dan Ekonomi Açıklamaları

Ekonomi programlarının merkezinde istihdamı muhafaza etmek ile geliştirilmesini sağlamak olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmak isteyen hiçbir vatandaşın boynun bükük kalmaması anlayışı doğrultusunda ekonomiyi yürüttüklerini söyledi.

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Enerji fiyatlarında artışların 10 katı kadar yükselmesinin ciddi fiyat artışlarına yol açtığını ve bazı ürünlerdeki artışın ise enflasyon ile adeta izah edilemeyecek durumda olduğunu tamamen açgözlülükten kaynaklı bir fiyat artışının artık ahlak meselesine dönüştüğünü söyledi. Dengesiz fiyatlamalara karşı mücadele ettiklerini ve stokçuluk ile alakalı cezalarda çeşitli düzenlemeler yapacaklarını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamalar arasında ilk müjdelerinin konut almak isteyen vatandaşlar ile konut yapmak isteyen yatırımcılara olduğunu söyledi. Son zamanlarda küresel ekonomide meydana gelen yükselişlerin sebep olduğu problemler sebebiyle konut fiyatlarında büyük artışlar yaşandı.

“Vatandaşlarımızı konuttaki bu arızi durumdan korumak için kararlar aldık. Birinci paket ile ilk defa konut alacaklara 2 milyon liraya kadar 10 yıl 0.99 faiz kredisi sağlayacağız. Bir diğer paketimizde ise mayıs ayı itibarıyla %50'si tamamlanmamış projeler için 20 milyar liralık bir kaynak ayırdık.”

Dedi.