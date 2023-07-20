Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ziyaretinin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geçiş yaptı. Abu Dabi ziyaretinde Erdoğan'a eşlik eden heyet, BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur Bin Zayed Al Nahyan ve Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer gibi önemli isimlerin nezaketleriyle uğurlandı.

Erdoğan'a bu seyahatte, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Ömer Çelik, Zafer Sırakaya, MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç gibi yetkililer de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC ziyareti kapsamında Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binasının açılış törenine katılacak. Ercan Havalimanı'ndaki bu yeni terminal binası, KKTC'nin hava ulaşımında önemli bir yeri olan bir merkez olacak.

Erdoğan'ın KKTC programında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir toplantı da bulunuyor. Bu toplantı, KKTC ile Türkiye arasındaki karşılıklı ilişkileri daha da güçlendirecek önemli bir adım olarak görülüyor.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine de katılım gösterecek. Bu özel gün, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve bağımsızlık iradesini simgeleyen bir anlam taşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ziyaretinin, Türkiye ve KKTC arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve KKTC'nin gelişimine katkı sağlanması adına önemli bir adım olduğu belirtildi. Erdoğan'ın ziyaretinin ayrıntıları ve KKTC ile Türkiye arasındaki iş birliği potansiyelinin daha da artırılmasına yönelik olası adımlar yakından izlenecek.