Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli ve Asgari Ücretli Çalışanlar için özel bir duyuruda bulundu. Emekli olan ve asgari ücretli çalışan vatandaşlara özel olarak Ziraat Bankası tarafından 100.000 TL’ye varan devlet destekli olacak şekilde ihtiyaç kredisi kampanyasının başlatıldığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank aracılığı ile 100 Bin TL’ye varan tutarlarda devlet destekli olarak ihtiyaç kredisini kullanmak isteyen vatandaşlar, ilk taksit ödemelerini de 3 aylık erteleme ile, toplam olarak 36 ay vadeli şekilde kullanabilecekleri kampanya açıklandı.

Söz konusu bu ihtiyaç kredileri ise istedikleri zaman alınabilecektir. İhtiyaç kredisine başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, ilk taksit ödemelerini de 3 ay erteleme yaparak planlayabilecekler. Yılın son kampanyaları arasında büyük ses getiren bu kredi kampanyası ile nakit ihtiyacında olan kişiler için önemli bir rahatlık sağlanmaktadır. Acil olarak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen kişiler için sunulan ve hazırlanan bu kampanya ile emekli olan vatandaşların emekli maaşlarını kamu bankaları olan bu bankalardan birisi üzerinden alması yeterli olarak kabul edilmektedir.

Son dakika kampanyası ile duyurulan bu kredi başvurusunu yapmak isteyen vatandaşlar, kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’ın resmi web sitelerine girerek, web sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi için gerekli başvuru işlemlerini yapabileceklerdir. Emekli olan vatandaşlar, kredi kullanmak istedikleri banka üzerinden emekli maaşlarını almak durumundadır. Eğer maaşlar bu bankalar üzerinden alınmıyor ise emekli maaşların bu bankalara taşınmasından sonra diğer bankalarda yer alan güncel kredi borçlarını ve kredi kartı borçlarını da bu bankaya taşımaları sonucunda kampanyada yer alan transfer kredisini kullanabileceklerdir.

Emekli vatandaşların yanında Asgari ücretli olarak çalışan kişiler için ise en az iki yıl süresince aynı iş yerinde çalışmaları ve de son iş yerinde 6 aylık sigorta primlerinin yatıyor olması halinde kredi kullanma imkanları vardır. Kredi başvurusu yapacakların asgari ücretli olması halinde ilk defa maaş almaları durumunda kredi almak için ilgili banka şubesine, kimlik ve de gelir belgesiyle birlikte başvurmaları gereklidir. Asgari ücretli olarak çalışan vatandaşlar, 100.000 TL’ye kadar olan, 36 aylık vadeli, 90 gün ertelemeli ihtiyaç kredi başvurusu için bankaların mobil uygulamasını da deneyebilmektedir.