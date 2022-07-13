Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli mağdur olmayacak dedi! Tatil sonrasında ödemeler başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek emekli maaşı hesabı üzerinden kamu bankaları aracılığı ile ihtiyaç kredisi kullanacak olan emeklilere duyuru geldi. Devlet destekli olarak Ziraat Bankası VakıfBank Halkbank ve PTT üzerinden alınacak olan bu nakit kampanyasına katılmak isteyen emekliler 50.000 TL'ye kadar başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda 36 ay vadeli olarak işlem yapabilecek ve nakit kredi kullanabilecekler.

Ziraat Bankası VakıfBank Halkbank ve PTT üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar düşük faiz oranları ile birlikte devlet destekli olarak bu Kredi başvurularına Temmuz ayı sonuna kadar başvuru yapması gerekiyor.

Şartlara uygun olan emekliler başvurularını gerçekleştirdikten hemen sonra devlet destekli olarak bu Kredi kampanyasına katılabilecek ve diğer bankadaki olan kredi kartı ihtiyaç kredisi ve varsa kredili mevduat hesabı borçlarını da kapatabilecektir.

Emekli maaşı hesabınız üzerinden başvuru yaparak işlemlerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız hızlı bir şekilde sonucunuzu öğrenebilecek ve nakit kullanabileceksiniz. Size en yakın banka şubelerine giderek kimliğinizle birlikte başvurunuzu yapabileceğiniz gibi ayrıca banka hesapları üzerinden almış olduğunuz internet bankacılığı şifresi ile birlikte bankaların kendi mobil uygulamalarını kullanarak da 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli krediyi gelir belgesiz alabilirsiniz.

PTT üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar ise PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını 30 50 numarasına göndererek emekli kredisi kampanyasına başvurularını gerçekleştirebiliyor. Cumhurbaşkanı duyurusu sonrasında kamu bankaları yapmış oldukları bu kampanyalarda güncellemeler yaparak düşük faiz oranları ile vatandaşları Kredi vereceğini ve borcu olan emeklileri düşündüğünü açıkladı.