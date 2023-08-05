Temmuz ayında emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağı belli oldu. Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarının %25 olmasına karar verildi. Emekli maaşlarına yapılan zam tutarı düşük bulundu. MHP Lideri Devlet Bahçeli, konu ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Bahçeli, emekli maaşlarına da memur maaşlarına olduğu gibi 8077 TL tutarında seyyanen zam yapılması gerektiğini belirtti.

Emekli maaşları ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan da önemli bir açıklama yaptı. Erdoğan, yıl sonunda emekliler konusunda yeni bir değerlendirme yapılacağını ifade etti. Erdoğan, bütçe şartlarına göre en iyi zammı yaptıklarını belirtti. Erdoğan, kimseyi enflasyona ezdirmediklerini de belirtti.

“FIRSATÇILARA İZİN VERMEYECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonla mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini belirtti. Erdoğan, fırsatçılara asla taviz verilmeyeceğini de söyledi. Fırsatçılarla mücadele için Ticaret Bakanlığının denetimlerini sıklaştırdığı ifade edildi.

Böylece yüksek tutarda zamlar engellenecek. Ticaret Bakanlığı, denetimler yaparak fahiş zamlar yapanlara ceza uyguluyor.

EMEKLİLERE EK ZAM VERİLECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yıl sonu itibarıyla emekli maaşlarının yeniden değerlendirileceğini söyledi. Temmuz ayında yapılan zamla beraber en düşük memur emekli maaşı 9876 TL oldu. SSK ve BAĞ-KUR emeklisi maaşlarında ise değişim olmadı. En düşük emekli maaşı 7500 TL olarak ödenmeye devam edilecek.

Emekli maaş zammı, kök ücret üzerinden uygulanacak. Kök ücret üzerinden uygulanacak zamla maaşı 7500 TL’yi geçmeyenler, aynı tutardan ödeme almaya devam edecek. Emekliler, ekonomik koşulların zorlaşması nedeniyle maaşlarına yeniden zam yapılmasını istiyor. Emekli maaşlarına yapılacak zam tutarı henüz belli olmadı.

Ancak 2024 yılında yerel seçimlerin olması nedeniyle maaşlara yüksek tutarda zam yapılması bekleniyor. Maaş zammı, kök ücret üzerinden yapılabilir. Aynı zamanda seyyanen zam yapılması gibi bir ihtimal de bulunuyor. Emekliler, maaş zammının bir an evvel yapılmasını istiyor.