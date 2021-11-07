Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuru yaptı: "Emekliye müjdeli haber" dedi, Kamu bankalarından ödenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan duyuru sonrasında emekli olan kişilere müjdeli Haber duyurusu geldi. Emekli olan kişilere verilecek olan bu kampanyalarda kamu bankaları üzerinden yapılacak olan ödemelerde 100.000 TL'ye kadar emekli kredisi verileceği netleşti. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden bu hafta itibariyle başlayacak olan Bu kampanyada devlet destekli olarak ve sadece emekliler için verilecek olan 100.000 TL kredi kampanyasına katılmak isteyen kişilerden bazı şartlar isteniyor.

Devlet destekli olarak verilecek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da onaylanan bu Kredi kampanyasına katılmak isteyen emekliler hangi bankadan kredi başvurusu yapacaksa o bankada emekli maaşı hesabı olması gerekiyor. Emekli maaşınızı eğer bu bankalardan almıyorsanız maaş taşıma işlemleri yaparak hem borç kapatma hem de ihtiyaç kredisi olarak 100 bin TL kredi kullanabilirsiniz.

Ziraat bankası'ndan 100.000 TL emekli kredisi kampanyası

Emekli olan müşterilerin en çok tercih ettiği bankaların başında gelen Ziraat Bankası devlet destekli olarak kredi veren ilk bankalardan bir tanesidir. Ziraat Bankası 100 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan emeklilere devlet destekli olarak Kredi vereceğini resmi internet sitesi üzerinden de duyurdu. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler 100 bin TL'ye kadar kredi onayı almak istiyorlarsa banka şubelerine gidebilir veya bankadan resmi internet sitesi üzerinden açılan yeni emekli kredisi ile ilgili başvuru ekranından formu doldurarak başvuru yapabilir. Başvuru onayı alan müşteriler 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli 50.000 TL üzerinde kredilerde ise 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabilirler.

Vakıfbank 100.000 TL emekli kredisi başvurusu

Vakıfbank üzerinden de 100 bin TL'ye kadar emekli kredisi kampanyasına katılarak ihtiyaç kredisi kullanabiliyorsunuz. Vakıfbank üzerinden 100.000 TL ye kadar emekli kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler banka şubelerine giderek sadece kimliklerini verip Kredi başvurusunda bulunabilir.

Halkbank 100.000 TL emekli kredisi başvurusu

Halkbank üzerinden de 100 bin TL'ye kadar emekli kredisi başvurusu yapabiliyorsunuz. Devlet destekli olarak verilecek olan emekli kredilerinde Halkbank üzerinden emekli maaşı almanız yeterli olacaktır. Kredi notunu düşük olsa bile Halkbank üzerinden emekli kredisi kullanabilir ve kullanmış olduğunuz bu Kredi ile birlikte diğer bankadaki tüm borçlarınızı kapatarak tek bir bankadan ödeme kolaylığı sağlayabilirsiniz.