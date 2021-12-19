Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: Yıl Sonuna Kadar Verilecek! Tüm Banka ve Senet Borçları Kapatılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan yeni bir duyuru ile birlikte bankaya olan borçları için kamu bankaları üzerinden borç kapatma kredisi alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından yapılan bu duyuru sonrasında Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapmış oldukları kredi kampanyaları ile birlikte 100000 TL'ye kadar devlet destekli borç kapatma kredisi verecek. Bankalar üzerinden başvuru yapabileceğiniz bu borç kapatma kredileri için Ziraat Bankası, özellikle kendi resmi internet sitesi üzerinden açıklama yaptı. Güncel olan banka borçlarınız için kullanabileceğiniz bu kredilerle birlikte senetle borcu olan kişilerde alışveriş yaptıkları yerlerden kapama bakiyelerini alarak bankaya iletirse senet borçları da kapatılacak. Çok fazla borç yükü olan ve ödemekte zorluk çeken kişiler için yapılan bu kampanyaya katılacak olan kişiler, hem bireysel hemde ticari olarak kredi kullanabilecek.

Kampanyayı başlatan bankalardan birtanesi olan Ziraat Bankası, özellikle daha önce kendi bankasından kredi kullanmış veya maaş alan müşterilere öncelik tanıyacağını açıkladı. Kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, Ziraat Bankası şubelerine gidebilir veya Ziraat Bankası, resmi internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak kredi alıp alamayacağınızı öğrenebilirsiniz. Bankalardan daha önce kredi kullanmış ve bu kredileri, icralık olan kişiler, icralık olan borçlarını kapatmak için bu kredileri kullanamazlar. ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak için Ziraat Bankası üzerinden işlem yapacak olan kişiler, 36 ay vadeye kadar işlem yaparken, ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli, borç kapatma kredisi kullanabilecek.

Kampanya yapan bankalardan birtanesi de Vakıfbank olmaktadır. Vakıfbank, özellikle esnaf olan ve emekli olan kişilerin tüm banka borçlarını kapatmak için kredi vereceğini açıkladı. Vakıfbank şubelerine giderek ihtiyaç kredisi veya borç kapatma kredisi başvurusu yaptığınız zaman devlet destekli, faiz oranlarından yararlanacaksınız. vakıfbank ayrıca kredi kullanacak olan kişilere vermiş olduğu 100000 tele kredi limitlerinde ilk taksit ödemelerinde 3 ay erteleme, toplamda ise 36 ay vadeye kadar kredi kullandıracaktır.

Halkbank üzerinden verilen bu kredide 36 ay vade yapılacak ilk taksit ödemesinde 3 ay 6 ay ve 9 aylık kredi ertelemeleri de sunulacaktır. Halkbank’ın resmi internet sitesinden yayınlanan bu haber ile birlikte borç kapatma kredilerinin resmen başladığı ve 100000 TL'ye kadar onay verileceği duyuruldu. Sizlerde bu kredileri kullanarak sıkıntı yaşadığınız borçlarınızı kapatabilirsiniz.