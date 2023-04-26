Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: 800 TL Anne ve Bebek Yardımı Ödemesi, 1000 TL Dul Destek Ödemesi Başvuru Başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümet tarafından verilen sosyal yardımlar kapsamında anne, bebek, dul ve asker ailelerine yönelik ödemelerin başvurularının başladığını duyurdu. İşte detaylar:

800 TL Anne ve Bebek Yardımı Ödemesi: Gebe durumdaki anne adayları, sağlık kontrolleri için aylık 200 TL, çocukları için ise aylık 100 TL ödeme alacaklar. Doğum dönemi ve sonrasında sağlık kontrollerini yaptıran ihtiyaç sahipleri için aylık 300 TL ödeme yapılacak. Eğer doğum hastanede gerçekleşirse, anne ve bebeği için tek seferde 500 TL ödeme yapılacak.

1000 TL Dul Destek Ödemesi: Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yapılan destek yardımları kapsamında nakdi olarak verilen yardım tutarı 1000 TL olacak. İki aylık zamanlamada bu rakam 2000 TL'ye ulaşacak. Ödemeler online olarak sisteme kayıt yaptıran kişinin PTT hesabına aktarılacak.

1600 TL Asker Ailesine Destek Ödemesi: Asker çocuğu olan ailelere yönelik olarak yapılan ödemelerde, babası askerde olan çocuklar için 350 TL nakdi ödeme yapılacak. Askerin sosyal olarak zor durumda olan ailesine aylık 800 TL ödeme yapılacak. Bu destek 2 aylık periyotlar halinde sürdürülecek ve toplamda 1600 TL'ye ulaşacak.

400 TL Doğum Yapan Anneye Ödeme: Çoklu doğum yardımı olarak duyurulan destek kapsamında, çocuklarının yaş aralığı 0-2 yaş arasında olan çok çocuklu aileler için hane içinde kişi başına düşen aylık gelirin asgari ücretin 1/3'ünden daha az olması durumunda, çocuklar için 400 TL aylık ödeme yapılacak.

Sosyal Destekler Nelerdir? Nasıl Başvurulur?

Tüm bu desteklerin yanı sıra Aile Destek Merkezi ve Sosyal Yardımlaşma Merkezi'nin ortaklaşa başlattığı projeler kapsamında kültürel, sosyal ya da sportif kurslara erişemeyen kadınlara yönelik projeler hayata geçirildi. Mesleki, psikososyal ya da sportif aktivitelerin yer aldığı kurslara katılabilen kadınlar, tiyatro, sinema, konferans, seminer, fuarlar, geziler, ev ziyaretleri ya da özel gün kutlamalarda geçerlli.