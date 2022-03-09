Cumhurbaşkanı Erdoğan Dün Akşam Canlı Yayında Söyledi, İhtiyacı Olan Kişilere 50.000 TL Ödeme Verilecek, Esnaf Emekli

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam canlı yayında yaptığı açıklamada,” İhtiyacı olanlara 50 Bin Türk Lirası Ödenecek. Esnaf, emekli ve çalışan alacak” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam yayınlanan programın ardından yaptığı açıklamaya göre, bankalardan fon ihtiyacı olan vatandaşlar kamu bankalarından onay alabilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli ve sigortalı esnafın Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisini istedikleri gibi hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde kullanabileceklerini belirtti. Ayrıca söz konusu olan bu krediler, başvuru sahiplerine banka borçlarını ödemelerine veya diğer acil ihtiyaçlarını karşılamalarına fazlasıyla yardımcı olmak için verilecektir.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası aracılığıyla kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, kimliklerini, gelirlerini ve evraklarını en yakınında bulunan banka şubesine götürerek istedikleri gibi kolay ve hızlı bir şekilde devlet destekli kredi başvurusunda bulunabilecekler. Emekli ve çalışan vatandaşların kendi bankalarından maaş almaları halinde Ziraat Bankası indirimli faiz oranı ile çalışacak. Ayrıca 50000 TL'ye kadar Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kullanıyorsanız 36 ay vadeli işlem yapabilirsiniz.

Vakıfbank

Devlet destekli kredi başvurusunda bulunmak için Vakfbank'ta bir banka hesabınızın olması veya daha önce bu bankadan kredi kullanmış olmanız koşulları gerekmektedir. İhtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, ilk taksit ödemesini 90 gün ertelemelerini sağlayan Vakıfbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak için istedikleri zaman hızlı ve kolay bir şekilde diledikleri bir banka şubesine de gidebilirler. Ayrıca unutulmaması gereken konulardan biri ise emeklilerin krediyi kullanabilmeleri için emekli maaşlarını Vakıfbank üzerinden almaları gerekmektedir.

Halkbank

Halkbank ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isterseniz Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ta olduğu gibi hem banka şubesinden hem de bankanın internet sitesinden yapabilirsiniz. Halkbank aracılığıyla ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunan vatandaşlar, başvurularını yaptıktan hemen sonra yanıt alacak ve kredinin kabul edilmesi durumunda aynı gün krediyi hızlı bir şekilde kullanabilecekler. Halkbank, sigortalı olarak çalışan müşterilerine kredi kullandırabilmek için önceki işverendeki sigorta prim günlerine de bakacak. Sigortalı olarak çalışanlar, önceki işlerinde en az altı ay sigortalı olarak çalışmışlarsa, banka aracılığıyla hızlı bir şekilde kredi başvurusunda bulunabileceklerdir.