Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce müjde vermişti! 13 milyon emekli çiftçi ek ödeme alacak… 7.500 lira + 750 lira ödeniyor

Ülkemizdeki emeklileri ilgilendiren önemli gelişmeler yaşanıyor. Bankalar üzerinden emekli maaşı alın vatandaşlar, kampanya dahilinde emekli maaşlarını aldıkları bankalar üzerinden hızlı bir şekilde promosyon alabilecek. Bunun yanı sıra nakit avans limiti de kullanılabilecek.

Bunla ilgili Gelişmeler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjde olarak verilmişti. Emekli vatandaşlar başvurularını kamu bankaları olan Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası üzerinden yapabilecek. Yapılacak başvuru ile 750 TL tutarında nakit promosyon imkanı elde edecek. Bunun yanında emeklilerin başvurmaları halinde 6 bin TL tutarında nakit avans verileceği, geri ödemelerin taksit ile yapılacağı bildirildi. Bu kampanyadan yaralanmak isteyen emeklilerin yapması gereken tek işlem, maaşlarını ilgili bankaya taşımaları ve bunu 3 yıl boyunca taahhüt etmeleri yeterli olacak.

Geri Ödemeler Taksitler Halinde Yapılabilecek

Kamu hizmeti veren bankalardan olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan kişiler, avans limit almak isterlerse, hızlı bir şekilde başvurularını internet üzerinden yapabilirler. Nakit ihtiyaçlarını da hızlı bir şekilde karşılayabilirler. Çekilmiş olan paralar ise taksitler halinde geri ödenebilecek.

Ayrıca 750 TL Promosyon Da Verilecek!

İlgili banka üzerinden alınmış olan emekli maaşınızın hesabı üzerinden internet bankacılığı için şifre oluşturabilir ve bu şifre ile birlikte mobil uygulamadan giriş yapılarak başvurularınızı gerçekleştirebilirisiniz. Her üç bankadan birinden maaş alan vatandaşlar, 3 yıl boyunca emekli maaşlarını kendi bankalarından alacağını taahhüt etmesi halinde, banka ilgili kişilere 750 TL emekli promosyon ödemesi de yapacak.

Emekli Olacaklara da Nakit İmkânı Sunuluyor

Emekli olmak için gün sayanlara da nakit avans imkânı sunuluyor. Bu anlamda emekli olmayı bekleyenlerin SGK kurumuna dilekçe ile başvuru yapmaları halinde emekli aylığı bekleyenlere 3 yıl boyunca nakit avans ödemesi imkânı sunulacak. Alınacak olan paralar ise daha sonraki zamanlarda 12, 24 ya da 36 ay vadeler halinde geri ödenebilecek. En düşük maaş alan kişinin 2 500 TL aldığı düşünülürse, 3 maaş nakit avans ile 7 500 TL tutarında alma imkânı veriliyor.