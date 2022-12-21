Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün Emekliler İçin Yeni Çalışmalar Başlıyor

Emekli maaş alan vatandaşlar için özellikle nakit ihtiyacı olmadığını durumunda bankalardan kullanacakları krediler ile ilgili devlet destekli yeni kredi paketleri açıklanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da duyurusu yapılan ve emekli maaşı alan vatandaşlara yeni yıl itibariyle artık bu uygun faiz oranlarıyla birlikte nakit ödemeleri kamu bankaları üzerinden hemen yapılmaktadır. Devlet destekli olarak alabileceğiniz bu kampanyaları sadece kamu bankaları üzerinden katılabilecek ve başvurunuzu gerçekleştirmeniz durumunda emekli maaşınız kamu bankaları üzerinde ise nakit kredi kullanacaksınız.

EMEKLİYE MÜJDE

Emekli maaşı olan kişilere devlet destekli olarak verilecek olan bu krediler Ziraat Bankası başta olmak üzere, Halkbank Vakıfbank ve PTT üzerinden emekli maaş alan tüm vatandaşlara ödenecektir. Emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirmeniz durumunda ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanacak olan kişilere 50000 TL kadar verilecek olan tüm kredilerde devlet destekli, faiz oranları uygulanacak ve herhangi bir gelir belgesi istemeden kimlikleriniz ile birlikte işlem yapabileceksiniz.

Banka şubelerine giderek de başvurularınızı gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalarda ayrıca internet sitesi üzerinden açılan Emekli Kredisi Başvuru Formunu eksiksiz olarak dolduran tüm emeklilere paket kredi ödemeleri uygun faiz oranları ile birlikte verilmektedir.