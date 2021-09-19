Cumhurbaşkanı Erdoğan Bugün Duyuru Yapacak, Emekli ve Asgari Ücretli Çalışanlara Yeni Müjde Geliyor

Son dakika haberi:Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün yapılacak duyuruda, bankalardaki borçlarınız için yeni bir çözüm üretilecek. Ülkemizde bulunan kamu ve özel bankaların başlatacakları bu kampanyalarda düşük faiz oranları ile borç kredisi verilecek. Borç kapatma kredisi almak isteyenler için hazırlanacak bu kredi teklifinde, duyuruyu Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

Başvuru yapacak olan kişiler, borç kapatma kredisi alarak tüm banka borçlarını tek bir yere toplayacaklar. Kamu bankaları başta olmak üzere 50.000 TL'ye kadar 36 ay vade ile, 50.000 TL üzerinde krediler içinde 24 ay vadeye kadar işlem yapılacak...

Başvuru şartları belli oldu...

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün için yapılacak borç kapatma kredisi duyurusu sonrasında, hafta içinden itibaren bankalar yeni kredi kampanyalarını başlatacaklar. Kamu bankaları başta olmak üzere diğer tüm bankalarında devlet destekli kredi alabileceğini söyleyebiliriz. Ziraat Bankası konu ile ilgili duyuru yaparken, yaptığı duyuruda şartları da belirledi. Kredi alacak kişinin emekli olması ve emekli maaşını kendi bankasından alması, çalışan kişilerin ise 1100 ve üzerinde kredi notu olması, en az 12 aydır sigortasının yatıyor olması gerekmektedir. Bu belirtilen şartlara uygun olan ve güncel banka borçlarını kapatacak olan kişiler, duyuru sonrasında bankalardan başvuru yapabilecektir.

Kamu Bankalarından Nasıl Başvuru yapılacak?

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden yapılacak bu kampanya, başvuru yapmak isteyenlere de kolaylık sağlayacak. Banka şubelerine giderek, kredi başvurusu yapabildiğiniz gibi ayrıca resmi internet sitelerinden de borç kapatma kredisi kullanabileceksiniz. Borç kapatma kredisi için şubelere giderken, kimlik, gelir belgesi ve borç kapatma rakamlarınız ile birlikte gidebilirsiniz. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank yaptığı duyuruda daha önce bankalardan icralık olan borçlarınıza değil, güncel olan borçlarınızın kapatacağının da altını çizdi. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank devlet destekli olarak kullandıracağı bu kredilerde düşük faizli ve ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli olarak işlem yapacak...

Özel bankalar kredi verecek mi?

Devlet destekli olarak verilecek bu borç kapatma kredilerinde bankalar belirli şartlara göre işlem yapacaklar. Özel bankalarda kendi politikalarına ve uyguladıkları faiz oranlarına göre bu kampanyaya katılacaklar. Devlet destekli olarak verilecek bu borç kapatma kredilerinde tüm banka borçlarınız hesaplarak işlem yapacak. İş bankası, Şekerbank, Denizbank, Garanti BBVA, Akbank ve TEB bankası bu kredi için kampanyalarını başlatacaklar. Bankalara giderek, tüm banka borçlarınızı tek bir yere toplayacağınız borç kapatma kredisi kullanabileceksiniz.