Cumhurbaşkanı Erdoğan Bu Hafta İmzalayacak, Son Kez Ödenecek, Nakit Alınacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından daha önceki yapmış olduğu basın toplantılarında duyurmuş olduğu kamu bankaları tarafından verilecek düşük faizli borç kapatma kredisi hakkında detaylar belli olmaya başladı. Kamu bankaları tarafından vatandaşlara ödenecek olan bu kampanyalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanacak ve devlet destekli olarak kullanılacak. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank başvuru yapan vatandaşlara 100.000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi kullandıracak.

100.000 TL'ye kadar verilecek borç kapatma kredisine başvuru yapmak isteyen kişiler güncel olan banka borçları için bu kredileri alacak. Bankaların internet sitesi üzerinden açılacak olan başvuru formunu doldurarak işlem yapacak olan kişiler kamu bankalarından düşük faiz oranları ile ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli bu kredileri istedikleri zaman kullanabilecek.

VakıfBank

Kamu Bankası olan Vakıfbank kampanya başlattı. Vakıfbank üzerinden başlatılan Bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler ve borç kapatma kredisi kullanmak isteyen kişiler devlet desteği ile kredi alacakları için oldukça düşük faiz oranlarından yararlanacaklar. Vakıfbank Kendi resmi internet sitesi üzerinden açacağı yeni başvuru ekranı ile vatandaşlara bu Kredi kampanyasına başvuru yapma imkanı sunacak. Emekli olan çalışan ve devlet memuru olan kişiler bireysel kredi başvurusu yapacak esnaf ve çiftçi olan kişiler ise ticari kredi başvurusu yapacaktır. Uygun faiz oranları ile kredi kullanmak isteyen emekliler emekli maaşını bankaya taşıma şartı ile kredi alabilir.

Ziraat Bankası

Borç kapatma kampanyası dediğimiz zaman aklımıza gelen Ziraat Bankası uygun faiz oranları ile 100.000 TL kredi imkanı müşterilere sunacak. Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler 36 ay vade ve 3 ay ertelemeli olarak bu kredileri kullanabilecek. Borç kapatma kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar 100.000 TL kredi almak istiyorsa ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli olan bu Kredi kampanyasına katılmak için bankanın resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapabilecek.

Halkbank

Bir diğer kamu Bankası olan Halkbank üzerinden de devlet destekli olarak verilecek 100.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyası başlatılıyor. 100.000 TL'ye kadar verilecek olan ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan müşterilere belirtilen şartlar dahilinde hemen onay verilecek. Kredi kullanmak isteyen vatandaşlara 100.000 TL onay verecek olan Halkbank detayları Kendi resmi internet sitesi üzerinden paylaştı. Sadece ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarını kapatacak olan bu banka konut kredisi ve taşıt kredisi gibi yüksek limitli kredi kullanan kişilerin borçlarını kapatmayacak.