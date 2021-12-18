Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklama Yaptı, Müjdeyi verdi, Emeklilerin borçları bitiriliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi emeklilerin borçları bitiriliyor… Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde kamu bankalarının yöneticileriyle beraber yaptığı toplantıda banka yöneticilerine emeklilerin borçlarının bitilmesi talimatını vermişti. Kamu bankaları harekete geçti ve emeklilere özel olmak üzere düşük faizle borç kapatma kredisi verilecek. Erdoğan’ın talimatıyla harekete geçen kamu bankaları emeklilere özel olmak üzere 100.000 TL’ye kadar borç kapatma kredisi verilecek ve borcu olan emekliler borçlarını bu düşük faizli kredi sayesinde kapatacaklar. Bankalar duyurularını yapmaya başladı. Emekliler için kredi başvuruları alınmaya başlandı.

Ziraat Bankası Borç Kapatma Kredisi

Ülkemizde milyonlarca emekli tarafından tercih edilen Ziraat Bankası ülkemizin en çok emekli müşterisine sahip kamu bankalarındandır. Maaşını Ziraat Bankası’ndan alan emekliler 36 aya varan vade imkanıyla 1000.000 TL borç kapatma kredisi imkanından yararlanacaklar. Maaşlarını Ziraat Bankası’ndan almayan emekliler maaşlarını taşıyarak bu krediden yararlanabilirler.

Halkbank Borç Kapatma Kredisi

Ülkemizdeki diğer kamu bankalarından biri olan Halkbank da emeklilere borç kapatma kredisinin verileceğini duyurdu. Maaşlarını Halkbank’tan alan emekliler 36 aya varan vade imkanıyla 100.000 TL’ye varan krediden yararlanacaklar. Düşük faizli krediden Halkbank’tan emekli maaşlarını alan emekliler yararlanacaklar. Emekli maaşlarını Halkbank’tan almayan emekliler maaşlarını taşıyarak düşük faizli borç kapatma kredisinden yararlanabilirler.

Vakıfbank Borç Kapatma Kredisi

Bir diğer çok fazla emekli tarafından tercih edilen Vakıfbank da emeklilere borç kapatma kredisi verileceğini duyurdu. Vakıfbank üzerinden emekli maaşlarını alan emeklilerin kredi başvuruları alınmaya başlandı. Emekliler 36 aya kadar vadeyle 100.000 TL kredi imkanından yararlanabilecekler. Borç kapatma kredisini sadece kamu bankalarından emekli maaşlarını alan emekliler çekebilecekler.

Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Maaşlarını kamu bankalarından alan emekliler bankaların internet sitelerinden ya da mobil uygulamaları üzerinden ihtiyaç kredisi seçeneğiyle kredi başvurularını kolaylıkla gerçekleştirebilirler. Ya da bankaların şubelerine giderek kredi başvuru formlarını doldurarak krediye başvurabilirler. Borç kapatma kredisi emeklilere hızlı bir şekilde ve masrafsız, düşük faizli olarak kullandırılacak. Emekli maaşlarını özel bankalardan alan emekliler de maaşlarını E-devlet ve SGK aracılığıyla kamu bankalarına taşıyarak borç kapatma kredisinden yararlanabilirler. Bankalar tarafından verilecek bu kredi devlet destekli ve düşük faizli olarak sadece emekli vatandaşlara sağlanacak.