Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı: TC Kimlik Üzerinden 44.000 TL Ödenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kamu bankaları üzerinden verileceği açıklanan bu haber ile birlikte 44 bin TL'ye kadar nakit alacak olan kişiler sadece emekli değil asgari ücretle çalışan kişiler de başvuru yaparak işlem yapabilecek. Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan duyuru sonrasında özellikle ihtiyacı olan vatandaşlar için kamu bankalarının kesesini ağzına açtığını açıkladı. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa bu bankaların yapmış olduğu 44.000 TL devlet destekli düşük faizli nakit kredi kampanyasına katılarak işlem yapabilecek. 44 bin TL kredi aldığınız zaman banka sizleri 36 ay vadeye kadar işlemi yapacaktır.

44 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

44 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız Ziraat Bankası VakıfBank ve ya Halkbank'ın resmi internet sitesine girerek buralardan kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak alacağınız ihtiyaç kredisi başvurusunu yapacak olan vatandaşlar internet sitesi üzerinden almış oldukları kredi onayı sonrasında en yakın banka şubesine giderek kimlik ve gelir belgesi ile krediye tamamlanması gerekiyor.

Ziraat Bankası VakıfBank ve ya Halkbank'ın banka şubelerine giderek işlem yapacak olan kişilerde kimlik ve gelir belgeleri ile birlikte devlet destekli verilecek olan 44.000 TL nakit kredi kampanyasına katılabiliyor. Düşük faiz oranları ile verilecek olan bu kredilerde banka kredi notu düşük olan emekliler emekli maaşlarını kamu bankaları üzerinden almaları durumunda hızlı bir şekilde yüksek limitli kredi kullanabilecek.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halk Bank müşterisi olan ve daha önce bu bankalardan kredi kullanan kişiler ise mobil uygulama aracılığıyla istedikleri zaman nakit kredi başvurusunda bulunabilir.