Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs'ta Açıklayacak:

Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında enflasyona bağlı olarak maaş zammı uygulanan kesimlerden biri olan memur ve emekliler, bu yıl Temmuz ayında yapılacak maaş zammı ile ilgili heyecanla bekliyorlar. Son haberlere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs'ta yeni ek zam müjdesi verecek.

Emekli maaşlarına uygulanacak zam için Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı. Bu rakamlar doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 12,52, memur ve memur emeklilerine yüzde 10,52 oranında zam yapılacak. Geriye kalan 3 aylık verinin açıklanmasıyla birlikte kesin rakamlar netleşecek.

Memur zammında ise toplu sözleşme zammının yüzde 6 düzeyinde kalması bekleniyor. Ancak masada, toplu sözleşme zammının yüzde 10'a çıkarılması gibi yeni formüller de yer alıyor. Görüşmeler 1 Ağustos'ta başlayacak.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce yaptığı açıklama doğrultusunda en düşük emekli maaşı 7.500 TL'ye yükseltildi. Bu düzenlemeyle birlikte Temmuz ayında 7.500 TL'nin altında kalan emekli maaşları otomatik olarak 7.500 TL'ye tamamlanacak.

Son olarak, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, SGK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon tahmini yüzde 21,43, memur ve emeklileri için ise yüzde 19,43 olarak tahmin edildi.

Memur ve emeklilerin yeni ek zam müjdesini heyecanla beklediği bu günlerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 Mayıs'ta yapacağı açıklama, bu kesimlerin beklentilerini karşılayacak mı, merakla bekleniyor.