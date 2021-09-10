Cumhurbaşkanı Emekliyi İşaret Etti, 100.000 TL'ye Kadar Banka, Senet Borçları Kapatılacak, Son Dakika Müjdeli Haber

SON DAKİKA: Emekliye müjde. Cumhurbaşkanı emekli olan kişilerin borçları kapatılsın emrini verdi. Bankalar harekete geçti. 100 bin TL'ye kadar olan banka ve senet borçları kapatılacak. Emekli olan kişilere 100.000 TL'ye kadar olan tüm borçları için krediler verilecek. Emekli olan kişilere 100.000 TL'ye kadar olan banka borçları senet borçları kapatılarak 36 ay vadeli nakit imkanı sunulacak.

Son dakika kampanyası ile birlikte kamu bankaları ve bazı özel bankaların yapmış olduğu bu kampanya ile birlikte emekli maaşınızı aldığınız banka üzerinden borç kapatma kredisi kullanabilir ve tüm banka borçlarınızı dışarıdan senetle almış olduğunuz alışveriş yaptığınız borçlarınızı kapatarak tek bir yere ödeme kolaylığı sağlayabilirsiniz. sadece emekli olan kişilere yapılan Bu kampanyada düşük faiz oranları ile kredi verilirken ilk taksit ödemelerinde 3 ay erteleme yapması da dikkat çekiyor.

Ziraat bankası'ndan 100.000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi sadece emekliler için

Ziraat Bankası üzerinden emekli olan kişilere borç kapatma kredisi 100 bin TL'ye kadar veriliyor. Emekli olan kişilerin emekli maaşını Ziraat Bankası üzerinden alması durumunda kredi başvurusu yapabilecektir.

Ziraat Bankası 100.000 TL ye kadar vermiş olduğu bu krediler de 36 ay vade ve ilk taksit ödemelerinde de 3 ay erteleme yapma imkanı sizlere sunacaktır. Ziraat Bankası kamu bankası olmasından dolayı düzgün ve hızlı bir şekilde sizlere Kredi imkanı sağlayacaktır. Eğer emekli maaşını Ziraat Bankası üzerinde değilse bankaya maaş taşıması ile birlikte diğer bankadaki tüm borçlarınızı de hesaplayarak kredi kullanabilirsiniz. Başvurular sadece banka şubelerinden kimlikleriniz ile birlikte yapılacaktır.

İş Bankası 100 bin TL'ye kadar emekli olan kişilere borç kapatma kredisi veriyor

İş Bankası üzerinden de 100.000 TL ye kadar emekli olan kişiler borç kapatma kredisi kullanabilir. İş Bankası 100 bin TL'ye kadar vermiş olduğu bu krediler de 36 ay vade ve ilk taksit ödemelerinde de 3 ay erteleme yapma imkanı sunmaktadır. İş Bankası 100 bin TL'ye kadar emekli kredisi verebilmesi için emekli olan kişinin bu banka üzerinden maaş alması gerekiyor. Banka diğer bankadaki olan ihtiyaç kredisi ve sadece kredi kartı borçlarınızı hesaplayarak sizlere Kredi imkanı sunmaktadır. Size en yakın İş Bankası şubesine giderek veya maaşınızı aldığınız İş Bankası şubesine giderek Kredi başvurunuzu yapabilir ve onaylanan Kredi hemen kullanabilirsiniz.