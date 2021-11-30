Cumhurbaşkanı Emekliye Yılbaşı İkramiyesi Verilecek mi Konuştu, 1100 TL Yılbaşı İkramiyesi Var mı?

Emekli olan vatandaşlar için devlet destekli olarak nakit ödemeleri yapılmaktadır. Emekli olan kişileri bankalar tarafından verilen promosyonlar haricinde devlet tarafından verilen emekli promosyonları da gündeme geliyor. Emeklilere devlet tarafından verilen promosyonların ismi ikramiye olarak geçmektedir. Daha önceki yıllarda Ramazan Bayramı'nda ve Kurban Bayramı'nda 1000 TL ödeme alan emekliler pandemi döneminde 1100 TL ödeme almıştır. Pandemi döneminde sıkıntı yaşayan emekliler için başlatılan yılbaşı ikramiyesi ile ilgili detaylar belli oluyor.

Emekli olan vatandaşlar Ramazan Bayramı'nda ve Kurban Bayramı'nda almış oldukları 1100 TL ödemeleri yılbaşında da almak istiyor. Yılbaşı ikramiyesi Olarak emekli olan vatandaşlara verilecek olan 1100 TL Bu ay içinde belli olacak. Eğer meclis onayından geçer ve resmi gazetede yayınlanırsa hiçbir şekilde başvuru yapmanıza gerek olmadan maaş almış olduğunuz gün hesaplarınıza 1100 TL ödeme yatacak.

Yılbaşı ikramiyesi verilecek mi?

2021 yılının son ayı olan aralık ayı içerisinde belli olacak olan yılbaşı ikramiyeleri onaylanması durumunda emekli maaşı almış olduğunuz banka hesabına devlet tarafından yatırılacaktır. Meclis tarafından sunulacak bu öneri ile birlikte eğer 1100 TL ödeme almak istiyorsanız başvuru yapmanıza gerek olmadan devlet tarafından emekli maaşı hesabınıza bu para yatacak ve yılbaşından önce çekebileceksiniz.

Emekliye yılbaşı ikramiyesi onay almazsa devlet bankaları olan Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank yapacakları kampanyalar ile birlikte yılbaşı için emekliye nakit imkanı sağlayacak.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden alacağınız emekli maaşı üzerinden 10 bin TL'ye kadar 36 ay vadeli düşük faizli ve ilk taksit ödemesinde 6 ay erteleme yapabileceğiniz kampanyaya başvuru yapabileceksiniz. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank 10.000 TL 36 ay vadeli vermiş olduğu bu Kredi haricinde emekli maaşını kendi bankasına taşıyan kişilere 750 TL'ye kadar emekli promosyonu ve 5000 TL'ye kadar da artı para imkanı sunacak.

Özel bankalarda kampanyaya dahil olması bekleniyor. Emekli maaşı almış olduğunuz banka üzerinden iletişime geçerek hem yılbaşı kredisi kullanabilir hem de hesabınıza artı para için başvuruda bulunabilirsiniz. Her bankanın kendine özel olarak hazırlamış olduğu ihtiyaç kredisi kampanyalarında şartlara uygun olan vatandaşlar hemen onay alabilir.