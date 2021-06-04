Cumhurbaşkanı Emekliye Müjde dedi! 4 Tane Müjde duyuruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından emeklilere müjdeli haber geldi. Özellikle, pandemi döneminde sıkıntı yaşayan emeklilere hem temmuz zammı, hem de bankaların vermiş olduğu promosyonlar hakkında bilgiler verildi. Emekliye son dakika olarak müjdeli haber Cumhurbaşkanı tarafından duyuruldu. Emekliye son dakika haberi olarak verilen bu dört maddelik müjdeli haber detayları şu şekildedir.

Pandemi döneminde sıkıntı yaşayan emeklilere ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından müjdeli haber verildi. Emeklilerin özellikle Ramazan Bayramı sonrasında beklediği Kurban bayramındaki promosyon miktarları ve temmuz ayındaki alacakları zam oranları yavaş yavaş netleşmeye başladı. Ayrıca emekli olan kişilere kamu bankaları üzerinden, düşük faizlerle krediler verilecek ve bu krediler 6 ayı ertelemeli olarak alınabilecektir. Üstelik emeklilerin borçları olması durumunda diğer bankalardaki borçlarını da kapatarak, bankalardan Kredi alabileceklerdir.

Emekliye Pandemi Destek Yardımı Müjdesi

Emekli olan kişiler maddi sıkıntı yaşamaları durumunda devlet destekli olarak verilen, pandemi destek yardım paralarından ve gıda yardımlarından alabilmektedirler. Yardım başvurusu yapmak isteyen emekliler E devlet sitesi üzerinden yardım başvurusunda bulunabileceklerdir. Emekliler ayrıca, bulundukları il ve ilçelerdeki belediyelere giderek buradaki sosyal yardımlaşma kurumlarından, pandemi destek yardımlarını alabileceklerdir. Ankara İzmir ve İstanbul gibi büyük şehirlerde oturan emekliler ise fatura ödememe durumlarında, askıda fatura uygulamasına gelerek buradan fatura ödemesi yardım talebinde bulunabilirler. Pandemi döneminde verilen 1100 TL yardım parasından, emekli olan vatandaşlarımızda yararlanabilecektir. Ayrıca emekli olan vatandaşlarımız Ramazan Bayramında 1100 TL promosyon aldıysa da Kurban Bayramı öncesinde de bu promosyonlar alacaklardır.

Emekliye Toplam 2200 TL Bayram İkramiyesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın vermiş olduğu bir diğer müjdeyi ise Ramazan Bayramı'nda verilen 1100 TL'ye kadar olan Bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı öncesinde de aynı bu şekilde hesaplara yatacaktır. Ramazan Bayramı sonrasında emekli olan kişilerde sadece kurban bayramında verilecek olan 1100, TL, emekli promosyon haklarından yararlanacaklardır bu işlemler için herhangi bir başvuru yapmanıza gerek yoktur.

Emekliye Bankalardan 2000 TL Promosyon

Emeklilerin bayram ikramiyeleri haricinde, alacakları bir diğer bankalardan ücreti ise emekli banka promosyon ücretleri olmaktadır. Emekli olan kişiler, bayram ikramiyeleri haricinde de 2000 TL'ye kadar emekli promosyonlarının bazı bankaların yapmış olduğu kredi k ve promosyon kampanyalarına katılarak kalabileceklerdir. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Halkbank ve Vakıfbank üzerinden alıyorsanız ve en fazla 1500 TL'ye kadar emekli promosyonu alabiliyorsunuz. Emekli promosyonu alabilmeniz için en az 3 yıl bankadan maaş almayı taahhüt etmeniz gerekmektedir.

Emekliye Faizsiz Kredi

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın yapmış olduğu duyuru sonrasında emekliye faizsiz kredi kampanyası verileceği de duyuruldu. Emeklilerin kamu bankalarından maaş alması durumunda maaşının 10 katına kadar faizsiz kredi verilecek. Emekli olan kişiler bu kredileri aldıklarında aylık taksitlerini maaşları üzerinden otomatik olarak ödeyeceklerdir. Emekliye Faizsiz kredi başvurusu yapan ve onay alan kişiler, ayrıca bankadan 100 bin TL'ye kadar da uygun faizlerle kredi ödemeleri alabileceklerdir. Kamu bankaları üzerinden uygun faizlerle ihtiyaç kredisi veya bir diğer adıyla Emekli Kredisi almak isteyen müşteriler, bankaya Mart taşıması sonrasında 36 ay vadeli ve ilk taksit ödemesine 3 ay ertelemeli olan emekli, kredilerini kullanabileceklerdir. Size en yakın bankaya giderek emekli için bu kredileri sadece kimliğinizle alabilirsiniz.