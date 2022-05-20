Cumhurbaşkanı Emekli Zammı ile Asgari Ücret Zam Hakkında Duyuru Yaptı! Son dakika haberine göre TEMMUZ ayında emekli zammı ne kadar olacak? Emekli olan ve asgari ücretle çalışan kişilere zam haberi yayınlandı. Aylardır açıklanması beklenen bu zam haberi ile vatandaşlar sürekli olarak son dakika takip ediyor. 2022 Temmuz zammı ilk 6 ay içindeki enflasyona göre belirlenecek ve bu zam oranına yansıyacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli zamları ile ilgili detaylı çalışmalar yapıldığını ve Temmuz ayında emeklilerin bu zamlardan memnun kalacağını açıkladı. Emekli zammı ile birlikte, Temmuz ayı gelmeden emekli ikramiyesi de verilecek.

SON DAKİKA: Temmuz zammı enflasyon oranları açıklandı

Temmuz ayı için belirlenecek zam oranı, Ocak ve Haziran aylarının enflasyon ortalamasına göre belirlenmektedir. Bakan Vedat Bilgin açıkladığı yeni verilere göre emekli temmuz zammı belli olmaya başladı. Temmuz maaşlarına yaklaşık 45 gün kaldı ve bu zamlar Haziran ayında netlik kazanacak. Haziran'ın ilk haftası yapılacak oranlar ile birlikte, enflasyon 6 aylık belli olacak ve bu zam oranı da emekliye yansıyacak. Emekli Temmuz maaşını zamlı çekecek!

SSK ve Bağkur emeklileri için verilecek olan zam oranı %31 civarında olacak. En düşük %31 en yüksek ise emekli zammında %40 olarak bekleniyor. Bu zam oranları sonrasında Erdoğan ve Kabine ekibi bir toplantı yapacak, eğer eksik kalan bir şey olursa, Erdoğan yetkisinde emekli olan kişilere zam verilecek.

Emekliler gibi ayrıca asgari ücrete ara zam olacak mı merak edilmektedir. Şu an için hükümetin bu konu hakkında bir çalışması yok. En düşük emekli maaşı ile asgari ücreti aynı seviyeye getirmek istiyor. Bu yüzden bu Temmuz ayında asgari ücretle çalışan kişilere zam maalesef görünmüyor.