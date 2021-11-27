Cumhurbaşkanı Emekli İçin Ne Kadar Zam Olacak Açıkladı, Emekliye Ocak Ayında Büyük Zam Var

Emekliye zamda son dakika haberi. En düşük ve en yüksek emekli maaşı sonunda netleşti. Tablolar baştan sona değişti. Emekliye zam henüz açıklandı. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren yeni yıl zamları kapıda.

Emekli kişiler, zamlı maaşlarının ne kadar olacağını araştırmaya son sürat devam ediyor. 2022 senesinin Ocak ayında hem emekli maaşları hem de asgari ücret zamlı olacaktır. Emekli maaşlarına yönelik olarak birçok farklı hesap yapılmaktadır.

Merkez bankasının enflasyon tahminlerine göre, emekli maaşlarındaki son hesaplamalar ortaya çıkmaya başladı. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşları da kuruşuna kadar Hesaplandı. 2022 yılı emekli maaşları zam oranları ve bu konuda merak edilen her şey haberin devamında yer alıyor.

Milyonlarca emekli vatandaş, yeni yıl için gelecek olan zam haberlerini bekliyor. 2022 yılı emekli maaş zammı ne kadar yapılacak, BAĞ-KUR emeklileri ne kadar zamlı maaş alacak, SSK emeklisi de kaç TL maaşı olacak gibi soruların yanıtı merakla araştırılmaktadır. Emekli maaşlarına zam yapılması konusunda ise birden fazla ihtimal var. Fakat Merkez Bankası’nın yaptığı tahminler baz alındı ve bu konuda çeşitli hesaplamalar gündeme geldi.

2022 Yılının En Düşük Emekli Maaşı

Emeklilerin zammı bir yılda ikinci altı aylık dönem için enflasyon rakamlarının ortaya çıkması ile belirlenmektedir. Buna göre emekli maaşına yapılacak zam %9.17 oranında olacağı bekleniyor. Yeni yıl için emekli maaşına enflasyon doğrultusunda zam yapılır ise en düşük emekli ücreti 2500 TL olacaktır. Net emekli zam oranı için ise Ocak ayını beklemek durumundayız.

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zamları ise Ocak ayında netleşecek. Memur emeklileri % 5’lik toplu sözleşme zamanında belirli oranları geçtiğimiz aylarda elde etmiştir. Ancak enflasyon oranları bu konuda memur emeklileri açısından da çok yakından takip edilmektedir. Çünkü enflasyon oranları doğrultusunda meydana gelecek enflasyon farkı, memur emeklilerinin aldığı zam oranına eklenecek.

Memur emeklileri için ise tahminler yine Ocak ayı için bekleniyor. Söz konusu zam sosyal yardımlar için geçerli olacaktır. Evde bakım maaşı ile beraber yaşlılık maaşı ya da engellilik maaşı gibi ödemeler alan vatandaşlar, memurların aldığı maaş katsayısı oranına göre zam alacaktır.